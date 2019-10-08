Лучше выбрать высокие грядки, защищенные досками. Как правильно садить овощи под зиму на даче

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Не можете решить, что сажать под зиму на даче, чтобы следующим летом насладиться свежими овощами и травами? Мы подскажем, какие сорта и культуры хорошо перенесут подзимний посев и порадуют дружными всходами.

В нашей климатической зоне садоводы советуют сажать лук и чеснок, а семенами – морковь, редис, салат и петрушку. Однако для посадки важно уловить нужный момент. Елена Каптюг, садовод:

Чеснок мы сажаем чуть раньше лука: с середины до конца сентября. Лук мы сажаем на две-три недели позже: до середины октября. Семенами мы сеем значительно позже. Для посева овощей лучше выбрать высокие грядки, защищенные по периметру досками, шифером или поликарбонатом. Такое ограждение не даст весенним водам смыть сеянцы, задержит снег и позволит рассаде благоприятно перенести зиму под открытым небом.

Елена Каптюг:

Здесь внесена только зола и компост. Никаких удобрений я не использую, грядку не копаю, чуть-чуть подрыхлила на 5 см глубиной и разравниваю граблями.

Сегодня будем сажать лук. Грядку для этой культуры готовят за две-три недели, пока на термометре еще плюс, а высеивать – при уже устоявшейся прохладной погоде. Специалисты советуют выращивать озимый лук вторым урожаем после свеклы, капусты, огурцов и фасоли. Но ни в коем случае предшественниками на грядке не должны быть бобы, картофель, петрушка и сельдерей.

Елена Каптюг:

Расстояние между луковицами мы будем делать достаточно большое, потому что этот лук пойдет на репку. Глубина заделки лука у нас будет 5 см. Просто вот так вот сажаем наш лучок на хорошем расстоянии, чтобы репка выросла у нас большая. Если на зелень, то можно расстояние сократить.

После этого осторожно засыпаем землей и компостом и мульчируем травой. Елена Каптюг:

Трава обычная с газонокосилки, можно любой другой травой, но без семян. Хорошим слоем в 10 см засыпаем это все. Если есть какие-то ветки, может быть, из-под убранных цветов, например. Оставшимися пионами или хризантемами можно тоже наверх положить.

Лук уходит зимовать. По весне ветки убираем, а траву оставляем на грядке. За период межсезонья она перегниет и будет служить удобрением. Через травку вылез, замечательно себя чувствует, травка ему совершенно не мешает. Зато там сохраняется влага, слой почвы рыхлый. Весной нам не нужно будет рыхлить, только будем подкармливать: конец апреля, начало мая.