«Лидия», «Сваты», «Легенда № 17». Какие фильмы и сериалы снимались в Беларуси?

Где встречаются гигантские ящеры и инопланетяне? Конечно, в Японии и США. По фильмам становится понятно, что Годзилла не появляется в других странах, а больше всего ей нравится Токио. То же касается и инопланетян: если у них ломается корабль, если они хотят захватить планету, если они желают договориться о сотрудничестве – инопланетяне всегда делают это в Америке. Именно по этой причине неофициальное правительственное агентство «Люди в чёрном» расположено на территории США. А что же происходит в Беларуси? Обычно ничего опасного. В этой стране люди просто живут, влюбляются, встречаются, разводятся. В общем, мы решили выяснить, в каких фильмах и сериалах мелькнула Беларусь. «Лидия», 2018 год Это сериал, но на самом деле воспринимается как фильм. За час и 45 минут зритель узнаёт об одинокой женщине, которая занимается бизнесом. У неё уже есть взрослая замужняя дочь, не желающая прислушиваться к советам матери. Завязкой можно считать ДТП, когда Лидия едет на авто, отвлекается на мобильный телефон и сбивает на пешеходном переходе мужчину, который тоже, видимо, на что-то отвлёкся и не успел отойти. Разумеется, рассказывать концовку мы не будем, но стоит упомянуть, что герои истории ходят по минским улицам и даже попадают в одну из минских больниц.

Фото: кадр из сериала «Лидия»

«Стиляги», 2008 год Фильм повествует про обычного советского парня, который нашёл себе друзей среди «стиляг». Так называли молодёжь, которая в 1950-ые увлекалась американским образом жизни, слушала джаз и любила яркую одежду. Стиляги – бич советского времени, проказа среди граждан СССР или глоток свободы в стенах «железного занавеса»? Кинокартина представляет собой трагикомедию, поскольку всё начинается круто и весело, а заканчивается не очень хорошо. Помимо иных мест, съёмки осуществлялись на проспекте Независимости в Минске. А ещё в кадр попал Национальный художественный музей Беларуси. Учитывая, что кассовые сборы составили 16,8 миллиона долларов, можно считать, что очень многие люди познакомились с красотами Беларуси.

Фото: кадр из фильма «Стиляги»

«Возвращение Мухтара», с 2004 года по настоящее время Кто не знает историю про находчивую собаку на службе сотрудников московского ОМВД «Щукино»? Если вам удалось избежать знакомства с этим сериалом, вероятно, у вас дома нет телевизора. Каждая серия строится стандартно: обнаруживается совершение преступления, идёт расследование, эксперт-криминалисты изучают улики, потом верный пёс Мухтар обнаруживает след и запугивает или кусает подозреваемого. В конце серии кто-нибудь шутит, и все дружно смеются. С 10 сезона «Возвращение Мухтара» снимается в Минске. Кстати, в 10 сезоне роль Мухтара исполнял белорусский пёс Виват. «Возвращение Мухтара» снимают в Минске. В главных ролях - белорусский пес!

Фото: кадр из сериала «Возвращение Мухтара»

«Красная королева», 2015 год 12-серийная мелодрама. Сюжет основан на фактах из биографии советской манекенщицы Регины Збарской. В сериале отец Збарской является спившимся сапожником, а мать – уборщицей. После школы Регина уезжает в Москву, поступает в ВГИК, но поскольку всё идёт не так, как хотелось, девушка принимает предложение стать моделью. Постепенно жизнь налаживается, Збарская едва ли не чудом попадает на показ моделей одежды в Париже, становится популярной, выходит замуж и так далее. Но… в жизни всегда есть какое-нибудь «но». И что случилось дальше мы вам не расскажем. Регина Збарская. Почему вокруг имени советской супермодели столько необъяснимых тайн? Съёмки велись в России, Украине, Узбекистане и в Беларуси. Актёрам сериала довелось побывать в Бресте и в Минске. На кадрах легко можно заметить парк имени Янки Купалы.

Фото: кадр из сериала «Красная королева»

«Легенда № 17», 2013 год Популярный российский фильм, набравший множество положительных отзывов, который рассказывает о начале спортивной карьеры популярного советского хоккеиста Валерия Харламова. В кинокартине Харламов проверяется на стойкость в самом начале, когда его включают в команду, и в конце, когда он вышел на лёд с травмированной ногой, а неспортивно ведущий себя противник ещё и бьёт хоккеиста клюшкой по ноге. В общем, много драмы, но в итоге торжествуют советские хоккеисты. Значительная часть съёмок велась в Беларуси. Ледовая арена спорткомплекса «Бобруйск-Арена» выступила в качестве японского города Саппоро, а «Минск-Арена» превратилась в монреальский «Форум». Начальные сцены фильма с тренировками в Москве снимались во Дворце спорта и культуры Новополоцка. Выступила в роли монреальского «Форума» на съёмках фильма «Легенда № 17». Чем уникальна «Минск-Арена»

Фото: кадр из фильма «Легенда № 17»

«Охота на пиранью», 2006 год Полуторачасовой фильм, который был снят по одноименной книге-бестселлеру. Его нельзя назвать таким уж популярным, но прокате кинокартина себя окупила. Действие разворачивается следующим образом. Когда-то во времена СССР в глубинах сибирской тайги была построена тайная лаборатория, в которой создавалось химоружие. Как это часто бывает, в определённый момент всё вышло из-под контроля, и, чтобы вирус не распространился, лаборатория оказалась заблокирована и затоплена. Спастись удалось лишь мальчику, которого отец в тот день взял с собой на работу. Уже после распада СССР на уничтожение лаборатории направляется отряд людей. Однако тот самый выживший и выросший мальчик против. С этого момента начинается боевик. Сибирская тайга снималась под Минском. Позже это кинематографическое поселение стало местной достопримечательностью.

Фото: Кино-театр.ру / кадр из фильма «Охота на пиранью»

«Сваты», с 2008 года по настоящее время Всё началось в далёком 2008 году. Тогда был снят двухсерийный телефильм. Предполагалось, что это будет проходной проект, однако из-за успеха было решено сделать продолжение, и вскоре на телеэкраны вышел второй сезон. История начинается со встречи родителей супругов. Одни являются простыми сельскими жителями, а другие – суровыми городскими ребятами. Им ставится задача наблюдать за внучкой и убедиться, что к возвращению родителей ребёнок будет цел и невредим. Однако методы воспитания в бабушек и дедушек весьма различны, что приводит к возникновению неурядиц. В настоящее время выпущено шесть сезонов. Седьмой сезон снимался в Беларуси и Грузии. В объектив камеры попали жодинский завод «БелАЗ», усадьба Огинских в Залесье и многое другое. Однако некоторое время назад появилась информация, что сезон будет переснят, и кадры с территории Беларуси использоваться не будут. Как проходят съемки сериала «Сваты-7» в Беларуси: фото с киноплощадки