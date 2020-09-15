Брак продлился всего 55 часов. Посмотрите на звёздные пары, которые быстро развелись

Недолгий брак у западных знаменитостей – достаточно частое явление. Быстрые решения и поспешные выводы мешают звездам создать крепкую семью. Кстати, некоторые из них смогли продержаться вместе всего несколько дней. Мы собрали для вас примеры таких пар, посмотрите, из-за чего они расстались.

Ким Кардашьян и Крис Хамфрис

Брак Ким Кардашьян и известного баскетболиста продлился всего 72 дня. На свадьбу пара потратила около десяти миллионов долларов. Уже во время медового месяца Ким поняла, что они не подходят друг другу, а мотивы для начала отношений были неискренними.