Брак продлился всего 55 часов. Посмотрите на звёздные пары, которые быстро развелись
Недолгий брак у западных знаменитостей – достаточно частое явление. Быстрые решения и поспешные выводы мешают звездам создать крепкую семью. Кстати, некоторые из них смогли продержаться вместе всего несколько дней. Мы собрали для вас примеры таких пар, посмотрите, из-за чего они расстались.
Ким Кардашьян и Крис Хамфрис
Брак Ким Кардашьян и известного баскетболиста продлился всего 72 дня. На свадьбу пара потратила около десяти миллионов долларов. Уже во время медового месяца Ким поняла, что они не подходят друг другу, а мотивы для начала отношений были неискренними.
Бритни Спирс и Джейсон Александр
Бритни и Джейсон познакомились еще в детстве, но всегда были просто друзьями. Фанаты очень удивились, когда узнали, что Бритни вышла замуж. Сама девушка сказала, что это было больше похоже на шутку. Их брак продлился всего 55 часов.
Истории 11 звёздных пар, любовь которых началась с дружбы
Кэти Перри и Рассел Брэнд
Кэти и Рассел были супругами 14 месяцев, после чего решили разойтись. Певица рассказала, что ее муж очень хотел детей, а она была не готова оставить карьеру, поэтому пара приняла решение о разводе.
Фото: instagram.com/astrolog_solnceva
У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт были парой десять лет, а в браке прожили только семь месяцев. Хемсворт заявил, что узнал о неверности супруги, а Майли о том, что у Лиама алкогольная зависимость. Причина, которую указала пара при разводе, – неразрешимые противоречия.
Фото: Getty Images for The Met Museum
Дженнифер Лопес и Крис Джадд
Брак этой пары продлился шесть месяцев. Крис рассказал, что ему было сложно жить с постоянной слежкой со стороны СМИ, поэтому он решил расстаться с Дженнифер.
Фото: instagram.com/astrolog_elena_lira
Для того, чтобы брак не распался нужно уметь уступать друг другу. Так считает учительница домоводства Люсиль, которая прожила со своим мужем в браке 60 лет. Недавно пара устроила фотосессию в свадебных нарядах – подробнее здесь.