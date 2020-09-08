«Наш брак не был идеальным». Пожилая пара надела свой свадебный наряд в честь 60-летия совместной жизни
Люсиль и Марвин были учителями. Они познакомились, когда работали в одной школе, а поженились всего год спустя.
Как сообщает Insider, Люсиль – учительница домоводства из американского штата Небраска, она сама сшила платье, которое надела на свадьбу. «Это было в маленькой деревенской церкви, которой больше нет, поэтому для нас это драгоценная фотография», – сказала Люсиль об этом снимке.
Фото: Katie Autry Photography
Сегодня Марвину 88, а Люсиль 81. Они вместе уже 60 лет, у них трое детей, шесть внуков и четыре правнука.
Фото: Katie Autry Photography
Когда пара планировала фотосессию, Люсиль пришла в голову идея надеть свой оригинальный свадебный наряд для некоторых снимков. У Люсиль все еще было ее платье, а у Марвина костюм, в котором он был на свадьбе.
Фото: Katie Autry Photography
«Я до сих пор отношусь к мужу так же, как тогда, когда мы стояли перед алтарем. У нас были взлеты и падения, и я хочу заметить, что наш брак не был идеальным, но когда мы сталкивались с препятствием, мы преодолевали его вместе и продолжали наш путь», – сказала Люсиль.
Фото: Katie Autry Photography
Их историей поделились многие пользователи в Интернете, тысячи людей их поддержали.
«Я бы сказала, что наш девиз: делай все возможное и продолжай идти вперед. Простите то, что вас обижает, и поощряйте друг друга», – рассказала Люсиль о своем подходе к жизни с Марвином.
Фото: Katie Autry Photography
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