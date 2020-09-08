«Наш брак не был идеальным». Пожилая пара надела свой свадебный наряд в честь 60-летия совместной жизни

Люсиль и Марвин были учителями. Они познакомились, когда работали в одной школе, а поженились всего год спустя.

Как сообщает Insider, Люсиль – учительница домоводства из американского штата Небраска, она сама сшила платье, которое надела на свадьбу. «Это было в маленькой деревенской церкви, которой больше нет, поэтому для нас это драгоценная фотография», – сказала Люсиль об этом снимке.