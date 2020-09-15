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Способны взять высоту в два метра всего за один сезон. Почему стоит посадить растения-гиганты

15 сентября 2020 10:35
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Однолетние цветы – прекрасное украшение яркой летней клумбы. Правильно подобранные экземпляры обеспечат цветочное настроение. Очень важную роль при создании посадок играют размеры растения, его структура. Здесь многие из однолетних способны по-настоящему удивить.

Способны взять высоту в два метра всего за один сезон. Почему стоит посадить растения-гиганты-1

Впечатляющие представители однолетников-гигантов: клещевина, горец, амарант. Эти растения способны взять высоту в два метра и выше всего за один сезон.

Способны взять высоту в два метра всего за один сезон. Почему стоит посадить растения-гиганты-4

Исполинских размеров эти растения достигают за очень короткий срок. Посаженная весной клещевина к осени почти деревце. Это растение хорошо использовать в молодом саду, когда древесно-кустарниковые посадки еще малы и вертикальных акцентов не хватает.  

Способны взять высоту в два метра всего за один сезон. Почему стоит посадить растения-гиганты-7

Но при всех плюсах есть у растения и минус. Клещевину не рекомендуют высаживать на участках, где есть маленькие дети, способные все пробовать на вкус: растение относится к ядовитым.

Способны взять высоту в два метра всего за один сезон. Почему стоит посадить растения-гиганты-10

К летникам-гигантам принято относить и амарант хвостатый, он также успевает набрать приличную высоту буквально в рекордные сроки за один сезон. Выращенный через рассаду, которую в открытый грунт необходимо высаживать после того, как минует угроза заморозков, амарант продемонстрирует свой рост уже в июле. И порадует еще и практически экзотическим цветением.

Способны взять высоту в два метра всего за один сезон. Почему стоит посадить растения-гиганты-13

Еще один однолетник-гигант – горец восточный. Сеять лучше всего сразу в открытый грунт в конце мая. Хорошо декорирует неприглядные постройки. Посаженный в ряд горец восточный способен создать настоящую зеленую стену высотой не менее двух метров, причем цветущую.

Способны взять высоту в два метра всего за один сезон. Почему стоит посадить растения-гиганты-16

Ранней осенью растения-гиганты на пике формы, обязательно обратите на них внимание и продумайте для столь эффектных отнолетних акцентов местечко и в своем саду.

# Растения и цветы # калейдоскоп # Фотофакт # растения

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