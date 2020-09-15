Способны взять высоту в два метра всего за один сезон. Почему стоит посадить растения-гиганты

Однолетние цветы – прекрасное украшение яркой летней клумбы. Правильно подобранные экземпляры обеспечат цветочное настроение. Очень важную роль при создании посадок играют размеры растения, его структура. Здесь многие из однолетних способны по-настоящему удивить.

Впечатляющие представители однолетников-гигантов: клещевина, горец, амарант. Эти растения способны взять высоту в два метра и выше всего за один сезон.

Исполинских размеров эти растения достигают за очень короткий срок. Посаженная весной клещевина к осени почти деревце. Это растение хорошо использовать в молодом саду, когда древесно-кустарниковые посадки еще малы и вертикальных акцентов не хватает.

Но при всех плюсах есть у растения и минус. Клещевину не рекомендуют высаживать на участках, где есть маленькие дети, способные все пробовать на вкус: растение относится к ядовитым.

К летникам-гигантам принято относить и амарант хвостатый, он также успевает набрать приличную высоту буквально в рекордные сроки за один сезон. Выращенный через рассаду, которую в открытый грунт необходимо высаживать после того, как минует угроза заморозков, амарант продемонстрирует свой рост уже в июле. И порадует еще и практически экзотическим цветением.

Еще один однолетник-гигант – горец восточный. Сеять лучше всего сразу в открытый грунт в конце мая. Хорошо декорирует неприглядные постройки. Посаженный в ряд горец восточный способен создать настоящую зеленую стену высотой не менее двух метров, причем цветущую.