У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь

«Мы буквально парим, переполненные любовью и восхищением от того, что наша дочь появилась на свет здоровой», – написали Кэти и Орландо на странице UNICEF в Instagram.

Новости США. Певица Кэти Перри и актёр Орландо Блум стали родителями. У пары родилась дочь, которую они назвали Дейзи Дав Блум.

Для Перри это первый ребёнок, а у Блума есть 9-летний сын от предыдущего брака.

Напомним, пара встречается с 2016 года. Летом 2020 года Кэти и Орландо собирались пожениться, но свадьбу пришлось отложить. О своей беременности Перри рассказала поклонникам в клипе на песню Never Worn White.