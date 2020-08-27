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У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь

27 августа 2020 08:48
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Новости США. Певица Кэти Перри и актёр Орландо Блум стали родителями. У пары родилась дочь, которую они назвали Дейзи Дав Блум.

«Мы буквально парим, переполненные любовью и восхищением от того, что наша дочь появилась на свет здоровой», – написали Кэти и Орландо на странице UNICEF в Instagram.

У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь -1

Фото: instagram.com/OrlandoBloom 

Для Перри это первый ребёнок, а у Блума есть 9-летний сын от предыдущего брака.

Напомним, пара встречается с 2016 года. Летом 2020 года Кэти и Орландо собирались пожениться, но свадьбу пришлось отложить. О своей беременности Перри рассказала поклонникам в клипе на песню Never Worn White.

У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь -4

Фото: instagram.com/OrlandoBloom 

Кстати, недавно случилось ещё одно радостное событие. Дочь Сергея Бодрова Ольга вышла замуж – здесь подробности.

# Звезды # калейдоскоп # Кэти Перри # Орландо Блум

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