У Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь
Новости США. Певица Кэти Перри и актёр Орландо Блум стали родителями. У пары родилась дочь, которую они назвали Дейзи Дав Блум.
«Мы буквально парим, переполненные любовью и восхищением от того, что наша дочь появилась на свет здоровой», – написали Кэти и Орландо на странице UNICEF в Instagram.
Фото: instagram.com/OrlandoBloom
Для Перри это первый ребёнок, а у Блума есть 9-летний сын от предыдущего брака.
Напомним, пара встречается с 2016 года. Летом 2020 года Кэти и Орландо собирались пожениться, но свадьбу пришлось отложить. О своей беременности Перри рассказала поклонникам в клипе на песню Never Worn White.
Фото: instagram.com/OrlandoBloom
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