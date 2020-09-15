Прямой эфир

Что делать, если часто происходят конфликты между тёщей и зятем

15 сентября 2020 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Язва-теща, никудышный зять и мечущаяся между двух огней дочь-жена не раз становились героями комедийных кинолент. Но в жизни этот семейный треугольник, скорее, походит на драму. И, как ни крути, именно теща – тот третий лишний, из-за которого неокрепшие брачные узы могут трещать по швам.

Татьяна Шутько, психолог:
Когда образовывается новая семья, из-за того, что у мамы, часто бывает, нет своей личной жизни, то она нарушает границы новой семьи и поэтому рушится эта семья, страдает и ее дочка, и ее зять.

Что делать, если часто происходят конфликты между тёщей и зятем-1

За образом мегеры-тещи может скрываться обиженная женщина, которая всю жизнь обжигалась о предательства мужчин. В лице избранника своей дочери она видит типичного негодяя, недостойного ее чада. Подстрекая зятя, такая особа к тому же пытается свести счеты и со своими личными неудачами.

Татьяна Шутько:
Бывает еще и позиция жертвы. Она посвятила всю свою жизнь своей семье, своим детям, своему мужу, а дальше может быть ситуация: эта женщина, которая осталась одна по каким-то причинам без мужа, тогда она замещает и проецирует своего якобы избранника на мужа дочери, но на самом деле он таковым не является. Также одной из причин этого могут быть черты нарциссической личности.

Что делать, если часто происходят конфликты между тёщей и зятем-4

Неугодный зять и сам способен подливать масло в огонь бушующих страстей. Разберем его портрет личности.

Татьяна Шутько:
Если зять сталкивается с такой проблемой, наверное, ему нужно в первую очередь обратить внимание на себя и задать себе такой внутренний вопрос: а почему со мной такое происходит? Чаще всего там точно так же может быть отсутствие границ и, возможно, где-то какая-то неуверенность в себе и даже детская позиция. Если смотреть глубже, то это могут быть нерешенные вопросы со своей собственной матерью.

Что делать, если часто происходят конфликты между тёщей и зятем-7

Теща может отождествляться с образом его властной мамы, подчинившей себе всех членов семьи. Молодому человеку будет сложно проявлять мужской стержень и зарабатывать авторитет в глазах такой личности. Проработав детские травмы, конфликт может быть разрешен, конечно, не без помощи третьего звена этой эмоциональной цепи – жены и по совместительству дочери.

Татьяна Шутько:
Ей нужно в первую очередь занять позицию женщины, позицию жены рядом со своим мужем: «Когда я выбираю мужчину, выхожу замуж, я выхожу замуж как взрослая личность. А когда я взрослая личность, я полностью опираюсь на себя». И она говорит маме: «Дорогая мама, я выросла, я тебе благодарна, но это моя семья и я буду тебе благодарна, если ты развернешься в свою жизнь и будешь смотреть на свою жизнь, а я дальше пойду по своему пути». 

# Психология # калейдоскоп # Татьяна Шутько # Мария Кронда # Фотофакт # отношения

Другие новости рубрики

Все новости
Способны взять высоту в два метра всего за один сезон. Почему стоит посадить растения-гиганты
15 сентября 2020 10:35

Способны взять высоту в два метра всего за один сезон. Почему стоит посадить растения-гиганты

А как ваша собака едет в автомобиле? Показываем девять смешных фотографий
15 сентября 2020 10:17

А как ваша собака едет в автомобиле? Показываем девять смешных фотографий

Джинсы и яркий макияж. Девять фото из 90-ых, которые вызовут ностальгию
15 сентября 2020 10:05

Джинсы и яркий макияж. Девять фото из 90-ых, которые вызовут ностальгию