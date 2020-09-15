Что делать, если часто происходят конфликты между тёщей и зятем

Язва-теща, никудышный зять и мечущаяся между двух огней дочь-жена не раз становились героями комедийных кинолент. Но в жизни этот семейный треугольник, скорее, походит на драму. И, как ни крути, именно теща – тот третий лишний, из-за которого неокрепшие брачные узы могут трещать по швам. Татьяна Шутько, психолог:

Когда образовывается новая семья, из-за того, что у мамы, часто бывает, нет своей личной жизни, то она нарушает границы новой семьи и поэтому рушится эта семья, страдает и ее дочка, и ее зять.

За образом мегеры-тещи может скрываться обиженная женщина, которая всю жизнь обжигалась о предательства мужчин. В лице избранника своей дочери она видит типичного негодяя, недостойного ее чада. Подстрекая зятя, такая особа к тому же пытается свести счеты и со своими личными неудачами. Татьяна Шутько:

Бывает еще и позиция жертвы. Она посвятила всю свою жизнь своей семье, своим детям, своему мужу, а дальше может быть ситуация: эта женщина, которая осталась одна по каким-то причинам без мужа, тогда она замещает и проецирует своего якобы избранника на мужа дочери, но на самом деле он таковым не является. Также одной из причин этого могут быть черты нарциссической личности.

Неугодный зять и сам способен подливать масло в огонь бушующих страстей. Разберем его портрет личности. Татьяна Шутько:

Если зять сталкивается с такой проблемой, наверное, ему нужно в первую очередь обратить внимание на себя и задать себе такой внутренний вопрос: а почему со мной такое происходит? Чаще всего там точно так же может быть отсутствие границ и, возможно, где-то какая-то неуверенность в себе и даже детская позиция. Если смотреть глубже, то это могут быть нерешенные вопросы со своей собственной матерью.