Что делать, если часто происходят конфликты между тёщей и зятем
Язва-теща, никудышный зять и мечущаяся между двух огней дочь-жена не раз становились героями комедийных кинолент. Но в жизни этот семейный треугольник, скорее, походит на драму. И, как ни крути, именно теща – тот третий лишний, из-за которого неокрепшие брачные узы могут трещать по швам.
Татьяна Шутько, психолог:
Когда образовывается новая семья, из-за того, что у мамы, часто бывает, нет своей личной жизни, то она нарушает границы новой семьи и поэтому рушится эта семья, страдает и ее дочка, и ее зять.
За образом мегеры-тещи может скрываться обиженная женщина, которая всю жизнь обжигалась о предательства мужчин. В лице избранника своей дочери она видит типичного негодяя, недостойного ее чада. Подстрекая зятя, такая особа к тому же пытается свести счеты и со своими личными неудачами.
Татьяна Шутько:
Бывает еще и позиция жертвы. Она посвятила всю свою жизнь своей семье, своим детям, своему мужу, а дальше может быть ситуация: эта женщина, которая осталась одна по каким-то причинам без мужа, тогда она замещает и проецирует своего якобы избранника на мужа дочери, но на самом деле он таковым не является. Также одной из причин этого могут быть черты нарциссической личности.
Неугодный зять и сам способен подливать масло в огонь бушующих страстей. Разберем его портрет личности.
Татьяна Шутько:
Если зять сталкивается с такой проблемой, наверное, ему нужно в первую очередь обратить внимание на себя и задать себе такой внутренний вопрос: а почему со мной такое происходит? Чаще всего там точно так же может быть отсутствие границ и, возможно, где-то какая-то неуверенность в себе и даже детская позиция. Если смотреть глубже, то это могут быть нерешенные вопросы со своей собственной матерью.
Теща может отождествляться с образом его властной мамы, подчинившей себе всех членов семьи. Молодому человеку будет сложно проявлять мужской стержень и зарабатывать авторитет в глазах такой личности. Проработав детские травмы, конфликт может быть разрешен, конечно, не без помощи третьего звена этой эмоциональной цепи – жены и по совместительству дочери.
Татьяна Шутько:
Ей нужно в первую очередь занять позицию женщины, позицию жены рядом со своим мужем: «Когда я выбираю мужчину, выхожу замуж, я выхожу замуж как взрослая личность. А когда я взрослая личность, я полностью опираюсь на себя». И она говорит маме: «Дорогая мама, я выросла, я тебе благодарна, но это моя семья и я буду тебе благодарна, если ты развернешься в свою жизнь и будешь смотреть на свою жизнь, а я дальше пойду по своему пути».