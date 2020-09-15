Провёл на улице год. Женщина нашла старого плюшевого мишку и отмыла его

Женщина показала, как преобразился плюшевый мишка, который провёл на улице около года. И это немного похоже на магию.

Как сообщает Metro, игрушка так долго находилась на улице, что практически пропиталась грязью, на мишке были самые разные пятна. Жительница Австралии решила для начала попробовать очистить игрушку простым способом – постирать в стиральной машине.