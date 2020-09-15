Провёл на улице год. Женщина нашла старого плюшевого мишку и отмыла его
Женщина показала, как преобразился плюшевый мишка, который провёл на улице около года. И это немного похоже на магию.
Как сообщает Metro, игрушка так долго находилась на улице, что практически пропиталась грязью, на мишке были самые разные пятна. Жительница Австралии решила для начала попробовать очистить игрушку простым способом – постирать в стиральной машине.
Увы, заметного эффекта не было. Тогда женщина решила сделать раствор, она добавила в воду четверть стакана соды, полстакана стирального порошка, каплю жидкости для мытья посуды и четверть стакана пятновыводителя. Далее австралийка поместила мишку в ёмкость с раствором.
Через несколько часов женщина захотела проверить результат. И он оказался поразительным. Игрушка выглядела так, словно и не было никакого года на улице. О своих успехах владелица плюшевого медведя рассказала в соцсетях. Пользователи похвалили достижения австралийки и отметили, что игрушка выглядит совсем как новая.
Кстати, иногда плюшевые медвежата становятся чем-то большим, чем просто игрушкой, они могут стать маленькими друзьями. Ранее мы рассказывали о девушке, которая рассталась со своим парнем из-за мишки (подробности здесь).