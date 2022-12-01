Богиня Бузова и Айза в роли инопланетянки. Нейросеть создала необычные портреты звёзд

В Сети становится популярным приложение, которое с помощью нейросети генерирует портреты стиле фэнтези. Не упустили возможности посмотреть на себя с другой стороны и звезды шоу-бизнеса.

Фото: StarHit Искусственный интеллект изобразил Ольгу Бузову в виде богини на ярко-фиолетовом космическом фоне, пишет StarHit. На голове звезды – нехарактерный ее стилю головной убор. А золотой костюм очень даже похож на типичный сценический наряд певицы.

Фото: StarHit А еще поющая ведущая показалась в образе лесной нимфы с кукольной внешностью.