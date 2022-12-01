Прямой эфир

Богиня Бузова и Айза в роли инопланетянки. Нейросеть создала необычные портреты звёзд

01 декабря 2022 10:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Сети становится популярным приложение, которое с помощью нейросети генерирует портреты стиле фэнтези. Не упустили возможности посмотреть на себя с другой стороны и звезды шоу-бизнеса.

Богиня Бузова и Айза в роли инопланетянки. Нейросеть создала необычные портреты звёзд-1

Фото: StarHit

Искусственный интеллект изобразил Ольгу Бузову в виде богини на ярко-фиолетовом космическом фоне, пишет StarHit. На голове звезды – нехарактерный ее стилю головной убор. А золотой костюм очень даже похож на типичный сценический наряд певицы.

Богиня Бузова и Айза в роли инопланетянки. Нейросеть создала необычные портреты звёзд-3

Фото: StarHit

А еще поющая ведущая показалась в образе лесной нимфы с кукольной внешностью.

Богиня Бузова и Айза в роли инопланетянки. Нейросеть создала необычные портреты звёзд-5

Фото: StarHit

Телеведущая Айза-Лилуна тоже присоединилась к популярному флешмобу и опубликовала снимок, на котором она похожа на марсианку с розовыми волосами. 37-летняя дива свой образ описала, сказав, что будет выглядеть так, когда ее наконец-то заберут с нашей планеты.

Богиня Бузова и Айза в роли инопланетянки. Нейросеть создала необычные портреты звёзд-7

Фото: StarHit

Меньше повезло актрисе Настасье Самбурской. Искусственный интеллект перевоплотил ее в косоглазую, но красивую девушку с яркими цветными волосами. А чей образ вам понравился больше?

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:

Мегаполис будущего. Вот как будут выглядеть дома, объединённые с природой

Стюардесса яхты рассказала о самой странной просьбе богатого клиента

Женщина получила водительские права и через несколько недель утопила свою машину

# Звезды

Другие новости рубрики

Все новости
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Чем ещё известна эта дата?
01 декабря 2022 07:15

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Чем ещё известна эта дата?

Странный мешок, похожий на желе. Женщина нашла на пляже инопланетянина?
30 ноября 2022 11:29

Странный мешок, похожий на желе. Женщина нашла на пляже инопланетянина?

Весит больше 30 кг! Мужчина поймал огромную золотую рыбку
30 ноября 2022 11:10

Весит больше 30 кг! Мужчина поймал огромную золотую рыбку