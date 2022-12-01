Богиня Бузова и Айза в роли инопланетянки. Нейросеть создала необычные портреты звёзд

В Сети становится популярным приложение, которое с помощью нейросети генерирует портреты стиле фэнтези. Не упустили возможности посмотреть на себя с другой стороны и звезды шоу-бизнеса.
В Сети становится популярным приложение, которое с помощью нейросети генерирует портреты стиле фэнтези. Не упустили возможности посмотреть на себя с другой стороны и звезды шоу-бизнеса.
Фото: StarHit
Искусственный интеллект изобразил Ольгу Бузову в виде богини на ярко-фиолетовом космическом фоне, пишет StarHit. На голове звезды – нехарактерный ее стилю головной убор. А золотой костюм очень даже похож на типичный сценический наряд певицы.
Фото: StarHit
А еще поющая ведущая показалась в образе лесной нимфы с кукольной внешностью.
Фото: StarHit
Телеведущая Айза-Лилуна тоже присоединилась к популярному флешмобу и опубликовала снимок, на котором она похожа на марсианку с розовыми волосами. 37-летняя дива свой образ описала, сказав, что будет выглядеть так, когда ее наконец-то заберут с нашей планеты.
Фото: StarHit
Меньше повезло актрисе Настасье Самбурской. Искусственный интеллект перевоплотил ее в косоглазую, но красивую девушку с яркими цветными волосами. А чей образ вам понравился больше?
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