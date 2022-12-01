1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 1 декабря, Всемирный день борьбы со СПИДом. Тема 1 декабря 2022 года — «Время для равенства!». Этот девиз – недвусмысленный призыв к конкретным действиям, уже доказавшим свою эффективность в борьбе с распространением ВИЧ. По состоянию на 1 ноября 2022 года в нашей стране с ВИЧ-положительным статусом проживает более 24 тысяч человек. Благодаря скоординированной работе государственных, международных и негосударственных некоммерческих организаций в Беларуси сформировалась устойчивая тенденция к снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией и СПИДом, а также смертности от причин, связанных с ВИЧ. Важно понимать, что только равная доступность для каждого человека современных профилактических, лечебно-диагностических мер и гуманный человеко-ориентированный подход позволят эффективно сдерживать распространение заболевания.

1 декабря 1887 года в «Битонском Рождественском ежегоднике» опубликован захватывающий детективный роман «Этюд в багровых тонах» с подзаголовком: «Из воспоминаний доктора Джона Уотсона, отставного офицера военно-медицинской службы». Читающая публика впервые узнала имя своего нового кумира: мистер Шерлок Холмс, великий сыщик, гений дедуктивного мышления. Вскоре стал знаменит и автор романа – 28-летний писатель Артур Конан Дойл.

1 декабря 1891 года американский учитель физкультуры Джеймс Нейсмит, озабоченный, чем бы занять своих воспитанников в зимнее время, прибил на противоположных сторонах гимнастического зала корзины из-под персиков и предложил ребятам забрасывать в них футбольный мяч. Так родился баскетбол. Весть о новой спортивной игре облетела всю Америку, и вскоре в колледж, где преподавал Нейсмит, стало приходить множество писем, авторы которых просили прислать им правила игры. В 1892 была опубликована первая Книга правил игры в баскетбол, содержавшая 13 пунктов, многие из которых действуют по сей день.

А знаете ли вы, что 1 декабря – это День белой козы? Его еще называют Днем приманивания снега. Оказывается, по облакам скачет белая коза и, по одной версии, раскидывает свой пух, а по другой, выбивает копытами снег из облаков. Это так прекрасно – танец первого снега. А еще белую козу можно приманивать. Яблочко или сахарок надо положить на видное место, тогда козочка захочет посмотреть, что же там лежит, и спустится, а с собой и снега принесет.

И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!