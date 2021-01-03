Блогер впервые в истории Instagram набрал 250 миллионов подписчиков. И вы точно знаете этого человека

Блогер стал первым человеком, на которого в Instagram подписались более 250 миллионов пользователей. Отрыв от второго самого популярного блогера в соцсети составляет около 36 миллионов подписчиков.

Итак, первое место за… португальским футболистом Криштиану Роналду. 35-летний спортсмен выступает за итальянский клуб «Ювентус» и регулярно призывается в сборную Португалии. Самой популярной публикацией Роналду в 2020 году стала его совместная фотография с Диего Марадоной, который ушёл из жизни в ноябре.