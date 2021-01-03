Блогер впервые в истории Instagram набрал 250 миллионов подписчиков. И вы точно знаете этого человека
Блогер стал первым человеком, на которого в Instagram подписались более 250 миллионов пользователей. Отрыв от второго самого популярного блогера в соцсети составляет около 36 миллионов подписчиков.
Итак, первое место за… португальским футболистом Криштиану Роналду. 35-летний спортсмен выступает за итальянский клуб «Ювентус» и регулярно призывается в сборную Португалии. Самой популярной публикацией Роналду в 2020 году стала его совместная фотография с Диего Марадоной, который ушёл из жизни в ноябре.
Фото: instagram.com/cristiano
На втором месте находится 27-летняя американская певица Ариана Гранде. У артистки 214 миллионов подписчиков.
Фото: instagram.com/arianagrande
Третье место с относительно небольшим отрывом занимает 23-летняя американская модель и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер. У девушки 207 миллионов подписчиков.
Фото: instagram.com/kyliejenner
В целом лидером по количеству подписчиков в instagram является официальный аккаунт соцсети, на него подписаны 382 миллиона пользователей.
Кстати, ранее мы узнали, что публикуют в instagram всемирно известные компании, а также официальный аккаунт соцсети (подробнее здесь).