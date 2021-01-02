Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец
Хотя для многих 2020-ый выдался непростым, жизнь не замерла на месте. Некоторые знаменитости набрались смелости, чтобы в будущем создать семью. Таких громких помолвок было немало, однако нас заинтересовали именно кольца. Вот семь наиболее впечатляющих.
Уилмер Вальдеррама и Аманда Пачеко
Фото: instagram.com/seaweanie
Дион Гамильтон и Джордан Данн
Фото: instagram.com/jourdandunn
Джоэл и Миа Кортни
Фото: instagram.com/mia_scholink
Андре Грей и Ли-Энн Пиннок
Фото: instagram.com/leighannepinnock
Дэвид Стэнли и Дженна Ашковиц
Фото: instagram.com/jennaushkowitz
Хуан Давид Борреро и Жасмин Тукс
Фото: instagram.com/jastookes
Дальтон Гомес и Ариана Гранде
Фото: instagram.com/arianagrande
Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая очень трепетно отнеслась к своей свадьбе. Она составила контракт из 37 пунктов для своих подружек – подробнее здесь.