Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец

Хотя для многих 2020-ый выдался непростым, жизнь не замерла на месте. Некоторые знаменитости набрались смелости, чтобы в будущем создать семью. Таких громких помолвок было немало, однако нас заинтересовали именно кольца. Вот семь наиболее впечатляющих.

Уилмер Вальдеррама и Аманда Пачеко