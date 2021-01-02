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Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец

02 января 2021 13:57
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Хотя для многих 2020-ый выдался непростым, жизнь не замерла на месте. Некоторые знаменитости набрались смелости, чтобы в будущем создать семью. Таких громких помолвок было немало, однако нас заинтересовали именно кольца. Вот семь наиболее впечатляющих. 

Уилмер Вальдеррама и Аманда Пачеко 

Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец -1

Фото: instagram.com/seaweanie 

Дион Гамильтон и Джордан Данн 

Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец -4

Фото: instagram.com/jourdandunn 

Джоэл и Миа Кортни 

Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец -7

Фото: instagram.com/mia_scholink 

Андре Грей и Ли-Энн Пиннок 

Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец -10

Фото: instagram.com/leighannepinnock 

Дэвид Стэнли и Дженна Ашковиц 

Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец -13

Фото: instagram.com/jennaushkowitz 

Хуан Давид Борреро и Жасмин Тукс 

Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец -16

Фото: instagram.com/jastookes 

Дальтон Гомес и Ариана Гранде 

Громкие помолвки 2020-го. Невесты показали семь невероятно красивых колец -19

Фото: instagram.com/arianagrande 

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая очень трепетно отнеслась к своей свадьбе. Она составила контракт из 37 пунктов для своих подружек – подробнее здесь

# Звезды # калейдоскоп # Фотофакт

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