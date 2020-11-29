Возможно, самый талантливый футболист 20 века. Почему Диего Марадону считали гением

Новости Аргентины. И еще одна весть недели с пометкой «мировая». Ушел великий. Ушел в 60. Возможно, самый талантливый из футболистов 20-го века, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Поцелованный Богом, рукой которого забил гол (Марадона так выразился о себе на пресс-конференции после матча). Гол, который вывел в 1986 году Аргентину в полуфинал мирового мундиаля. Его потом, к слову, Диего выиграет.

Футбольные болельщики с пеной у рта спорят, какой же игрок самый талантливый и почему? Пеле или Марадона? Месси или Роналду? Один много забивает, другой видит поле, третий держит мяч так, что не отобрать... Мир прощается с легендарным Диего Марадоной. Миллионы фанатов по всему миру смогли присоединиться к церемонии онлайн Но почти все оппоненты сходятся в одном: гений – это тот, кто ведет за собой остальных. Кто побеждает вопреки, а не благодаря. При ком средний клуб завоевывает пять трофеев, два из которых – чемпионские.

После ухода Марадоны «Наполи» ведь так и не выиграл чемпионат. А ведь уже прошло 30 лет с момента последнего триумфа. И потому местные тиффози считают его гением. Он ведь тоже родом из бедного района, как и большинство из них. Он стал для них своим парнем, его боготворили. Он в одиночку тащил команды к вершинам: золото в чемпионате с «Бока Хуниорс». С «Наполи» – пять трофеев, сборная Аргентины – золото в Мексике в том самом 1986-м и серебро в Италии в 1990-м. И десятки личных титулов с приставкой лучший: бомбардир, игрок. Правда, тренером хорошим так и не стал. «Такую сигару он мне подарил». Что о Диего Марадоне говорит брестчанин, который полвека собирал коллекцию в его честь