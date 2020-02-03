Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании
Интересовало ли вас когда-нибудь, что публикуют на своей странице в Instagram его создатели? Или какими снимками делятся технологические гиганты вроде Google, Twitter, Facebook?
Мы заглянули в Instagram-аккаунты девяти крупных компаний, чтобы выяснить, какие фотографии, по их мнению, достойны размещения в социальной сети.
Google
Фото: instagram.com/google
Фото: instagram.com/google
Фото: instagram.com/google
Instagram
Фото: instagram.com/instagram
Фото: instagram.com/instagram
Фото: instagram.com/instagram
Twitter
Фото: instagram.com/twitter
Фото: instagram.com/twitter
Фото: instagram.com/twitter
Netflix
Фото: instagram.com/netflix
Фото: instagram.com/netflix
Фото: instagram.com/netflix
YouTube
Фото: instagram.com/youtube
Фото: instagram.com/youtube
Фото: instagram.com/youtube
Яндекс
Фото: instagram.com/yandex
Фото: instagram.com/yandex
Фото: instagram.com/yandex
Facebook
Фото: instagram.com/facebook
Фото: instagram.com/facebook
Фото: instagram.com/facebook
Microsoft
Фото: instagram.com/microsoft
Фото: instagram.com/microsoft
Фото: instagram.com/microsoft
Amazon
Фото: instagram.com/amazon
Фото: instagram.com/amazon
Фото: instagram.com/amazon
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