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Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании

03 февраля 2020 13:06
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Интересовало ли вас когда-нибудь, что публикуют на своей странице в Instagram его создатели? Или какими снимками делятся технологические гиганты вроде Google, Twitter, Facebook? 

Мы заглянули в Instagram-аккаунты девяти крупных компаний, чтобы выяснить, какие фотографии, по их мнению, достойны размещения в социальной сети. 

Google 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-1

Фото: instagram.com/google 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-3

Фото: instagram.com/google 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-5

Фото: instagram.com/google 

Instagram 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-8

Фото: instagram.com/instagram 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-10

Фото: instagram.com/instagram 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-12

Фото: instagram.com/instagram 

Twitter 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-15

Фото: instagram.com/twitter 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-17

Фото: instagram.com/twitter 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-19

Фото: instagram.com/twitter 

Netflix 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-22

Фото: instagram.com/netflix 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-24

Фото: instagram.com/netflix 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-26

Фото: instagram.com/netflix 

YouTube 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-29

Фото: instagram.com/youtube 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-31

Фото: instagram.com/youtube 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-33

Фото: instagram.com/youtube 

Яндекс 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-36

Фото: instagram.com/yandex 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-38

Фото: instagram.com/yandex 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-40

Фото: instagram.com/yandex 

Facebook 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-43

Фото: instagram.com/facebook 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-45

Фото: instagram.com/facebook 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-47

Фото: instagram.com/facebook 

Microsoft 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-50

Фото: instagram.com/microsoft 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-52

Фото: instagram.com/microsoft 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-54

Фото: instagram.com/microsoft 

Amazon 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-57

Фото: instagram.com/amazon 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-59

Фото: instagram.com/amazon 

Microsoft, Google, YouTube. Что публикуют в Instagram всемирно известные компании-61

Фото: instagram.com/amazon 

Кстати, а вы знаете, в Instagram-аккаунтах каких людей самая высокая стоимость рекламы?

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# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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