А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов

В каждой стране есть свои новогодние традиции. Для кого-то это носки с праздничными конфетами и Санта-Клаус, а для кого-то это оливье, мандарины и Дед Мороз. И, конечно, у всех есть свои новогодние фильмы, без которых трудно представить этот праздник.

Культовыми картинами для очень многих людей являются «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Сами эти фильмы видели множество раз все, а вот как они снимались – мало кто. И теперь это можно исправить.