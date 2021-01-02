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А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов

02 января 2021 13:28
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В каждой стране есть свои новогодние традиции. Для кого-то это носки с праздничными конфетами и Санта-Клаус, а для кого-то это оливье, мандарины и Дед Мороз. И, конечно, у всех есть свои новогодние фильмы, без которых трудно представить этот праздник.

Культовыми картинами для очень многих людей являются «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Сами эти фильмы видели множество раз все, а вот как они снимались – мало кто. И теперь это можно исправить.

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов-1

Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов-3

Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов-5

Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов-7

Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов-9

Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов-11

Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов-13

Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов-15

Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов-17

Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов-19

Фото из открытых источников 

А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов-21

Фото из открытых источников 

А вы замечали один интересный киноляп в «Иронии судьбы»? Он действительно говорит о том, что в судьбе есть определённая ирония – подробности здесь.  

# Кино # калейдоскоп # Фотофакт

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