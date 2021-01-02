А вы знаете, что происходило за кадром? Редкие фото со съёмок новогодних фильмов
В каждой стране есть свои новогодние традиции. Для кого-то это носки с праздничными конфетами и Санта-Клаус, а для кого-то это оливье, мандарины и Дед Мороз. И, конечно, у всех есть свои новогодние фильмы, без которых трудно представить этот праздник.
Культовыми картинами для очень многих людей являются «Карнавальная ночь» и «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Сами эти фильмы видели множество раз все, а вот как они снимались – мало кто. И теперь это можно исправить.
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
А вы замечали один интересный киноляп в «Иронии судьбы»? Он действительно говорит о том, что в судьбе есть определённая ирония – подробности здесь.