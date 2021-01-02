Названа причина смерти актёра из фильма «Человек-амфибия» Владимира Коренева

«Русский театр понёс большую потерю в лице этого знакового героя и художника. Скорбим вместе с близкими и родными Владимира Борисовича Коренева», – говорится в сообщении.

Новости России. Российский актёр Владимир Коренев скончался на 81 году жизни. Об этом сообщает Электротеатр Станиславский.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года. После школы будущий актёр поступил в ГИТИС. Ещё будучи студентом, Коренев снялся в кинокартине «Человек-амфибия», роль Ихтиандра стала одной из самых ярких в карьере актёра и подарила ему популярность.

Всего артист сыграл около 30 ролей. В число известных фильмов с его участием входят «Дети дон Кихота», «Освобождение», «Много шума из ничего» и другие.