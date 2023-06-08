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Блогер показала свою палату для родов, которая круче, чем семизвёздочный отель в Дубае

08 июня 2023 15:30
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Новоиспеченная мама-миллионерша рассказала в социальных сетях о своих экстравагантных родах. По словам блогера, ее больничная палата была круче дорогого отеля в Дубае.

Блогер показала свою палату для родов, которая круче, чем семизвёздочный отель в Дубае -1

Фото: youtube.com/VeraSidika

Обычная больничная комната для родов 33-летней звезды не годилась. Поэтому она нашла огромный президентский люкс со столовой, зоной ожидания с диванами, спальнями и роскошной ванной. Шикарный номер девушка сравнила с семизвездочным отелем в Дубае, пишет The Sun. Она добавила, что в ее палату можно пригласить семью и друзей, и всем будет комфортно.

Блогер показала свою палату для родов, которая круче, чем семизвёздочный отель в Дубае -4

Фото: youtube.com/VeraSidika

Кроме того, в свой шикарный люкс мамочка могла заказывать изысканные блюда из обширного меню. Но и это еще не все. Блогер захотела выглядеть как можно лучше на операции кесарева сечения, поэтому пригласила свою команду, чтобы сделать макияж и прическу.

Блогер показала свою палату для родов, которая круче, чем семизвёздочный отель в Дубае -7

Фото: youtube.com/VeraSidika

Муж девушки также присутствовал на родах. У пары родился долгожданный сын, родители также воспитывают дочь.

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# Беременность и роды # калейдоскоп # Фотофакт

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