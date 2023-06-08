Блогер показала свою палату для родов, которая круче, чем семизвёздочный отель в Дубае

Новоиспеченная мама-миллионерша рассказала в социальных сетях о своих экстравагантных родах. По словам блогера, ее больничная палата была круче дорогого отеля в Дубае.

Фото: youtube.com/VeraSidika

Обычная больничная комната для родов 33-летней звезды не годилась. Поэтому она нашла огромный президентский люкс со столовой, зоной ожидания с диванами, спальнями и роскошной ванной. Шикарный номер девушка сравнила с семизвездочным отелем в Дубае, пишет The Sun. Она добавила, что в ее палату можно пригласить семью и друзей, и всем будет комфортно.

Фото: youtube.com/VeraSidika

Кроме того, в свой шикарный люкс мамочка могла заказывать изысканные блюда из обширного меню. Но и это еще не все. Блогер захотела выглядеть как можно лучше на операции кесарева сечения, поэтому пригласила свою команду, чтобы сделать макияж и прическу.