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Пятилетней девочке подарили Mercedes, чтобы она захотела ходить в школу

10 мая 2023 16:20
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В социальных сетях завирусился ролик, где родители подарили роскошный внедорожник пятилетней дочери. Происходящее шокировало общественность. 

Пятилетней девочке подарили Mercedes, чтобы она захотела ходить в школу-1


Фото: tiktok.com/farhanazahra91 

В ролике, опубликованном в TikTok, девочке завязали глаза и ведут к ее долгожданному подарку – бирюзовому Mercedes G-Wagеn, украшенному воздушными шарами и красным бантом, пишет Oddity Central. 

Мама объяснила, что они с мужем решили подарить дочери то, что она хотела, чтобы мотивировать ее пойти в школу и исполнить свою мечту – стать врачом. А автомобиль поможет достигнуть цели – будет возить на учебу. 

Пятилетней девочке подарили Mercedes, чтобы она захотела ходить в школу-4

Фото: tiktok.com/farhanazahra91 

Ранее обеспеченные родители публиковали видео, где спрашивали дочь, какой подарок она хотела бы на день рождения. Девочка ответила, что хочет зеленый Mercedes или BMW. В этом же ролике мама просит девочку пообещать, что если она получит машину, то пойдет в школу. 

Пятилетней девочке подарили Mercedes, чтобы она захотела ходить в школу-7

Фото: Pixabay 

Реакция пользователей была неоднозначной: одни поздравляли пятилетнюю девочку и писали, что ей повезло с родителями, а другие – раскритиковали семейную пару за то, что они балуют ребенка слишком дорогим подарком, который она еще не может оценить по достоинству. 

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# Дети и родители # калейдоскоп # Фотофакт

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