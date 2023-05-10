Пятилетней девочке подарили Mercedes, чтобы она захотела ходить в школу

В социальных сетях завирусился ролик, где родители подарили роскошный внедорожник пятилетней дочери. Происходящее шокировало общественность.
В социальных сетях завирусился ролик, где родители подарили роскошный внедорожник пятилетней дочери. Происходящее шокировало общественность.
Фото: tiktok.com/farhanazahra91
В ролике, опубликованном в TikTok, девочке завязали глаза и ведут к ее долгожданному подарку – бирюзовому Mercedes G-Wagеn, украшенному воздушными шарами и красным бантом, пишет Oddity Central.
Мама объяснила, что они с мужем решили подарить дочери то, что она хотела, чтобы мотивировать ее пойти в школу и исполнить свою мечту – стать врачом. А автомобиль поможет достигнуть цели – будет возить на учебу.
Фото: tiktok.com/farhanazahra91
Ранее обеспеченные родители публиковали видео, где спрашивали дочь, какой подарок она хотела бы на день рождения. Девочка ответила, что хочет зеленый Mercedes или BMW. В этом же ролике мама просит девочку пообещать, что если она получит машину, то пойдет в школу.
Фото: Pixabay
Реакция пользователей была неоднозначной: одни поздравляли пятилетнюю девочку и писали, что ей повезло с родителями, а другие – раскритиковали семейную пару за то, что они балуют ребенка слишком дорогим подарком, который она еще не может оценить по достоинству.
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