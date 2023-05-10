Пятилетней девочке подарили Mercedes, чтобы она захотела ходить в школу

В ролике, опубликованном в TikTok, девочке завязали глаза и ведут к ее долгожданному подарку – бирюзовому Mercedes G-Wagеn, украшенному воздушными шарами и красным бантом, пишет Oddity Central.

Мама объяснила, что они с мужем решили подарить дочери то, что она хотела, чтобы мотивировать ее пойти в школу и исполнить свою мечту – стать врачом. А автомобиль поможет достигнуть цели – будет возить на учебу.