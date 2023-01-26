Близнецы-незнакомцы. Женщина в интернете нашла точную копию себя

Две женщины нашли своих двойников с помощью приложения для распознавания лиц. Схожестью были шокированы не только они сами, но и родственники.

Две женщины с практически идентичными чертами лица не родственники и никогда раньше не встречались. Они живут в разных штатах. Амбра – в Северной Каролине, Дженнифер – в Техасе, пишет The Mirror. Они разного возраста: 23 и 33 года. Познакомились дамы на онлайн-платформе, которая находит двойников по всему миру.

Дженнифер рассказала, что узнала о таком сайте и решила ввести свои параметры ради интереса, и нашла Амбру. Женщины договорились встретиться в Техасе. Обе волновались и были удивлены, как у кого-то еще в мире может быть такое же лицо.

После этой встречи их пригласили сняться в телешоу, в котором маме Дженнифер предложили угадать, где ее дочь, а где незнакомая, но очень похожая женщина. Мама не могла поверить своим глазам.

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