Незнакомые считают, что ей всего 25. Вот секрет внешнего вида самой молодой британской бабушки

37-летняя британка по имени Келли стала бабушкой в 33 года. Теперь никто не верит ее возрасту. Люди думают, что она ровесница своих дочерей.



Фото: mirror.co.uk

Женщина говорит, что окружающие не могут поверить своим глазам, когда она называет возраст. Незнакомцы думают, что она ровесница своей 21-летний дочери и говорят, что ей максимум 25. А все потому, что Келли рано забеременела: близнецы появились, когда ей было всего 15, сообщает Mirror.



Фото: mirror.co.uk

Сейчас у Келли пятеро детей и четверо внуков. Причем ее младший сын немного старше внуков. Первая дочь Келли родила в 21 год. Поэтому и бабушкой пришлось стать чрезвычайно рано. С той поры незнакомые люди ошибочно воспринимают гламурную бабушку за маму своих внуков.



Фото: mirror.co.uk

«Меня постоянно путают с мамой моих внуков или люди думают, что я подруга или сестра дочери. Меня также спрашивали, где я делаю ботокс, потому что я не похожа на бабушку. Но я никогда не делала никакой ботокс! Когда дочери учились в средней школе, их друзья всегда говорили: боже мой, я не могу поверить, что это твоя мама», – с некоторой гордостью вспоминает Келли.



Фото: mirror.co.uk

Женщина призналась, что у нее очень близкие отношения с детьми и внуками. Они проводят много времени вместе и ведут активный образ жизни. Вероятно, из-за небольшой разницы в возрасте. К слову, Келли была самой молодой бабушкой на своей родине, в Великобритании.