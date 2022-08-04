Могут ли булочки принести пользу и при каком условии? Ответ специалиста

Что может быть вкуснее булочки с чашечкой кофе или чая? Но так ли полезен этот излюбленный перекус – ответ на этот вопрос даст врач-физиолог.
Что может быть вкуснее булочки с чашечкой кофе или чая? Но так ли полезен этот излюбленный перекус – ответ на этот вопрос даст врач-физиолог.
Фото: pixabay
Как сообщил эксперт в интервью aif.by, никакой пользы в булочках и другой сладкой выпечке нет. Специалист рекомендует отказаться от подобных продуктов для того, чтобы затормозить процессы старения, нормализовать вес и предотвратить развитие сахарного диабета. Причиной такого категоричного совета является добавление в хлебобулочные дрожжей. Они создают среду, где комфортно себя чувствуют вирусы и бактерии.
Фото: pixabay
Изредка можно позволить себе булочку. Но нельзя сказать, что существует безопасное количество употребляемой выпечки. Лучше от нее вовсе отказаться.
Фото: pixabay
Пользу могут принести хлебобулочные, в приготовлении которых использовалась цельнозерновая мука высокого качества, вода и растительное масло. Использовать сахарозаменители не рекомендуется – они отрицательно влияют на процессы метаболизма в организме. Лучше заменить сахар ягодами или муссами из них. Например, можно взбить яичный белок с ягодным пюре.
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