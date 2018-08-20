Ликвидировали «пожар» в гостинице: столичные спасатели провели учения в рамках подготовки ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Тяжело в учении, легко в бою. 20 августа столичные спасатели провели тактико-специальные учения в рамках подготовки ко II Европейским играм, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По замыслу учений, из-за короткого замыкания в одной из гостиниц загорелась отделка и мебель. Работники МЧС спасали условных пострадавших – их роль выполняли манекены – и ликвидировали возгорание, в том числе с высоты. Так МЧС еще раз отработала навыки ликвидации пожара и напомнила минчанам правила поведения при чрезвычайной ситуации.

В тренировке приняла участие почти сотня спасателей и более 20 единиц техники.