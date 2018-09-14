«Самый трудный день – первый»: Университет гражданской защиты МЧС Беларуси снял ролик об учёбе будущих спасателей
Новости Беларуси. С приходом осени в Беларуси стартовал новый учебный год. Университет гражданской защиты МЧС Беларуси решил подбодрить своих новичков роликом.
На первых кадрах видео открываются ворота учебного заведения, что проводит параллель с началом занятий и началом самого ролика. Далее мы узнаём, что местом съёмок выступает Гомельский филиал университета.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
«Самый трудный день был, наверное, когда мы первый раз надели форму и первый раз вышли на зарядку. Это был самый сложный день, потому что мы ничего не знали. Как будет? Что будет?», – рассказывает учащийся.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
«Да, скорее всего, это первый день, потому что в первый раз услышать команду «Курс, подъём!» немножко психологически тяжело», – соглашается с коллегой другой студент.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
«Всё болело. Тяжело было встать, привыкнуть к режиму дня», – продолжил рассказывать третий учащийся.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
После этого ребят попросили парой слов описать курс молодого бойца. В основном студенты отмечают усталость, силу, тяжесть, упорство. Тем не менее, и юноши, и девушки говорят об этом с улыбками.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
В ролике показываются фрагменты тренировок: бег, лазанье по верёвке, хождение по бревну, марширование.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Ближе к концу видео в кадре появляется граффити на заборе со словами «Профессионализм, честь, отвага».
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Завершается ролик шутливым ответом на вопрос «Что для тебя здесь и сейчас самое ценное?».
- Обед, – ответил парень и засмеялся.
Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Университет гражданской защиты МЧС Беларуси
Продолжительность видеозаписи – 3 минуты 40 секунд. На странице УГЗ МЧС РБ в соцсети «ВКонтакте» ролик посмотрели более 4,5 тысяч раз. Также есть несколько комментариев.
«Удачи вам курсанты-первокурсники, как говорится, тяжело в учении – легко в бою. Действительно, туда идут настоящие мужчины»,
«Побольше бы таких роликов»,
«Мы это выдержали».
Стоит отметить, что это далеко не первый интересный ролик от МЧС. Спасатели любят снимать видео для пропаганды разумных мер предосторожности. А не так давно мы сообщали о борисовских сотрудниках МЧС, которые читают рэп.
Посмотреть, как поют пожарные, можно здесь.