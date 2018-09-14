«Самый трудный день – первый»: Университет гражданской защиты МЧС Беларуси снял ролик об учёбе будущих спасателей

На первых кадрах видео открываются ворота учебного заведения, что проводит параллель с началом занятий и началом самого ролика. Далее мы узнаём, что местом съёмок выступает Гомельский филиал университета.

Новости Беларуси. С приходом осени в Беларуси стартовал новый учебный год. Университет гражданской защиты МЧС Беларуси решил подбодрить своих новичков роликом.

«Самый трудный день был, наверное, когда мы первый раз надели форму и первый раз вышли на зарядку. Это был самый сложный день, потому что мы ничего не знали. Как будет? Что будет?», – рассказывает учащийся.

«Да, скорее всего, это первый день, потому что в первый раз услышать команду «Курс, подъём!» немножко психологически тяжело», – соглашается с коллегой другой студент.

«Всё болело. Тяжело было встать, привыкнуть к режиму дня», – продолжил рассказывать третий учащийся.

После этого ребят попросили парой слов описать курс молодого бойца. В основном студенты отмечают усталость, силу, тяжесть, упорство. Тем не менее, и юноши, и девушки говорят об этом с улыбками.

В ролике показываются фрагменты тренировок: бег, лазанье по верёвке, хождение по бревну, марширование.

Ближе к концу видео в кадре появляется граффити на заборе со словами «Профессионализм, честь, отвага».

Завершается ролик шутливым ответом на вопрос «Что для тебя здесь и сейчас самое ценное?».

Продолжительность видеозаписи – 3 минуты 40 секунд. На странице УГЗ МЧС РБ в соцсети «ВКонтакте» ролик посмотрели более 4,5 тысяч раз. Также есть несколько комментариев.

«Удачи вам курсанты-первокурсники, как говорится, тяжело в учении – легко в бою. Действительно, туда идут настоящие мужчины﻿»,

«Побольше бы таких роликов»,

«Мы это выдержали».

Стоит отметить, что это далеко не первый интересный ролик от МЧС. Спасатели любят снимать видео для пропаганды разумных мер предосторожности. А не так давно мы сообщали о борисовских сотрудниках МЧС, которые читают рэп.