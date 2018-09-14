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«Самый трудный день – первый»: Университет гражданской защиты МЧС Беларуси снял ролик об учёбе будущих спасателей

14 сентября 2018 10:45
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Новости Беларуси. С приходом осени в Беларуси стартовал новый учебный год. Университет гражданской защиты МЧС Беларуси решил подбодрить своих новичков роликом.  

На первых кадрах видео открываются ворота учебного заведения, что проводит параллель с началом занятий и началом самого ролика. Далее мы узнаём, что местом съёмок выступает Гомельский филиал университета.  

«Самый трудный день – первый»: Университет гражданской защиты МЧС Беларуси снял ролик об учёбе будущих спасателей-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Университет гражданской защиты МЧС Беларуси  

«Самый трудный день был, наверное, когда мы первый раз надели форму и первый раз вышли на зарядку. Это был самый сложный день, потому что мы ничего не знали. Как будет? Что будет?», – рассказывает учащийся.  

«Самый трудный день – первый»: Университет гражданской защиты МЧС Беларуси снял ролик об учёбе будущих спасателей-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Университет гражданской защиты МЧС Беларуси  

«Да, скорее всего, это первый день, потому что в первый раз услышать команду «Курс, подъём!» немножко психологически тяжело», – соглашается с коллегой другой студент.  

«Самый трудный день – первый»: Университет гражданской защиты МЧС Беларуси снял ролик об учёбе будущих спасателей-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Университет гражданской защиты МЧС Беларуси  

«Всё болело. Тяжело было встать, привыкнуть к режиму дня», – продолжил рассказывать третий учащийся.  

«Самый трудный день – первый»: Университет гражданской защиты МЧС Беларуси снял ролик об учёбе будущих спасателей-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Университет гражданской защиты МЧС Беларуси  

После этого ребят попросили парой слов описать курс молодого бойца. В основном студенты отмечают усталость, силу, тяжесть, упорство. Тем не менее, и юноши, и девушки говорят об этом с улыбками.  

«Самый трудный день – первый»: Университет гражданской защиты МЧС Беларуси снял ролик об учёбе будущих спасателей-13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Университет гражданской защиты МЧС Беларуси  

В ролике показываются фрагменты тренировок: бег, лазанье по верёвке, хождение по бревну, марширование.  

«Самый трудный день – первый»: Университет гражданской защиты МЧС Беларуси снял ролик об учёбе будущих спасателей-16

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Университет гражданской защиты МЧС Беларуси  

Ближе к концу видео в кадре появляется граффити на заборе со словами «Профессионализм, честь, отвага».  

«Самый трудный день – первый»: Университет гражданской защиты МЧС Беларуси снял ролик об учёбе будущих спасателей-19

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Университет гражданской защиты МЧС Беларуси  

Завершается ролик шутливым ответом на вопрос «Что для тебя здесь и сейчас самое ценное?».  

- Обед, – ответил парень и засмеялся.  

«Самый трудный день – первый»: Университет гражданской защиты МЧС Беларуси снял ролик об учёбе будущих спасателей-22

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Университет гражданской защиты МЧС Беларуси  

Продолжительность видеозаписи – 3 минуты 40 секунд. На странице УГЗ МЧС РБ в соцсети «ВКонтакте» ролик посмотрели более 4,5 тысяч раз. Также есть несколько комментариев.  

«Удачи вам курсанты-первокурсники, как говорится, тяжело в учении – легко в бою. Действительно, туда идут настоящие мужчины﻿»,  

«Побольше бы таких роликов»,  

«Мы это выдержали».  

Стоит отметить, что это далеко не первый интересный ролик от МЧС. Спасатели любят снимать видео для пропаганды разумных мер предосторожности. А не так давно мы сообщали о борисовских сотрудниках МЧС, которые читают рэп.

Посмотреть, как поют пожарные, можно здесь.  

# МЧС Беларуси # калейдоскоп # Видеофакт

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