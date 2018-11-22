Пункты пропуска белорусской таможни сняли с высоты птичьего полёта

Новости Беларуси. В середине октября Государственный таможенный комитет предложил всем посмотреть на привычные пункты пропуска под другим углом.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Таможенные органы

Сотрудники таможни сняли короткие видео о самых крупных пунктах пропуска, показав их с высоты птичьего полёта. Всего запланировано восемь роликов, по одному в неделю. Видеоряд сопровождается кратким описанием пунктов пропуска: когда введён в эксплуатацию, какая пропускная способность, указывается сопредельный пункт пропуска.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Таможенные органы

Отмечается, что видео были сняты летом, чтобы помимо сооружений показать и окружающие пейзажи. Кроме того, сотрудникам таможни удалось заснять пропускные пункты в те моменты, когда практически не было очередей.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Таможенные органы

В настоящее время опубликовано уже пять из восьми роликов: «Песчатка», «Козловичи», «Брест», «Домачево», «Берестовицы». К слову, последнее видео набрало примерно вдвое больше просмотров (5,7 тысяч), чем остальные. Однако ни под одним роликом нет комментариев.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Таможенные органы