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Пункты пропуска белорусской таможни сняли с высоты птичьего полёта

22 ноября 2018 10:40
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Новости Беларуси. В середине октября Государственный таможенный комитет предложил всем посмотреть на привычные пункты пропуска под другим углом.  

Пункты пропуска белорусской таможни сняли с высоты птичьего полёта-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Таможенные органы  

Сотрудники таможни сняли короткие видео о самых крупных пунктах пропуска, показав их с высоты птичьего полёта. Всего запланировано восемь роликов, по одному в неделю. Видеоряд сопровождается кратким описанием пунктов пропуска: когда введён в эксплуатацию, какая пропускная способность, указывается сопредельный пункт пропуска.  

Пункты пропуска белорусской таможни сняли с высоты птичьего полёта-4

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Таможенные органы  

Отмечается, что видео были сняты летом, чтобы помимо сооружений показать и окружающие пейзажи. Кроме того, сотрудникам таможни удалось заснять пропускные пункты в те моменты, когда практически не было очередей.  

Пункты пропуска белорусской таможни сняли с высоты птичьего полёта-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Таможенные органы  

В настоящее время опубликовано уже пять из восьми роликов: «Песчатка», «Козловичи», «Брест», «Домачево», «Берестовицы». К слову, последнее видео набрало примерно вдвое больше просмотров (5,7 тысяч), чем остальные. Однако ни под одним роликом нет комментариев.  

Пункты пропуска белорусской таможни сняли с высоты птичьего полёта-10

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Таможенные органы  

Аэросъёмки всё плотнее входят в жизнь людей. В сентябре 2018 года мы показывали Мозырь с высоты птичьего полёта, а в октябре – Мёртвое озеро Светлогорского района. 

Узнать о легендах озера можно здесь.  

# Таможня Беларуси # калейдоскоп # Видеофакт

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