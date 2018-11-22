Прозвище – Гермиона. 9-летняя копия Эммы Уотсон в детстве живёт в США
Новости США. В США живет девочка, сходство которой с актрисой Эммой Уотсон в детстве поразительное.
По информации The Sun, 9-летняя Эмми Аллан очень похожа на исполнительницу роли Гермионы Грейнджер из серии фильмов о «Гарри Поттере».
Это сходство замечают даже прохожие на улице.
Фото: KENNEDY NEWS AND MEDIA
28-летняя мама девочки отмечает, что они три года назад обнаружили то, что Эмми похожа на Эмму. «Друзья даже прозвали ее Гермионой».
Реальные прототипы персонажей «Гарри Поттера»
Сама школьница рассказывает, что из образов актрисы она бы большее предпочтение отдала роли Белль из «Красавицы и чудовища».
Мама Эмми отметила, что некоторые люди отмечают, «если Эмма Уотсон захочет сделать фильм о своем детстве, то Эмми была бы идеальным кандидатом для этой роли». Женщина также отправила Эмме Уотсон письмо с фото дочери, в котором отметила, что Эмми похожа на юную Эмму.
Фотофакт: как изменились молодые актеры из фильмов о «Гарри Поттере» (смотрите здесь).