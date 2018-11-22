Прозвище – Гермиона. 9-летняя копия Эммы Уотсон в детстве живёт в США

Это сходство замечают даже прохожие на улице.

По информации The Sun, 9-летняя Эмми Аллан очень похожа на исполнительницу роли Гермионы Грейнджер из серии фильмов о «Гарри Поттере».

Новости США. В США живет девочка, сходство которой с актрисой Эммой Уотсон в детстве поразительное.

28-летняя мама девочки отмечает, что они три года назад обнаружили то, что Эмми похожа на Эмму. «Друзья даже прозвали ее Гермионой».

Реальные прототипы персонажей «Гарри Поттера»

Сама школьница рассказывает, что из образов актрисы она бы большее предпочтение отдала роли Белль из «Красавицы и чудовища».