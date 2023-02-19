Женщина заказала нежно-розовый торт с жемчугом. Посмотрите, какой получился в итоге

Сегодня многие недобросовестные специалисты, чтобы заработать больше, берутся за сложную работу и выполняют ее плохо. Излишне самоуверенным был и этот кондитер.

Женщина заказала красивый розовый торт в форме сердца. Она ожидала увидеть шедевр с жемчугом, нежно-розовым кремом и вишнями. Но когда пришла забирать сладость, очень огорчилась, сообщает The Sun.

Торт был ярко-розового цвета, а дизайн совсем не похож на референс. Вместо аппетитных вишенок в центре, кондитер положил много вишен по краям, а жемчуга не было совсем. В центре торта появилась странная надпись. Женщина рассказала, что кондитер была уверена, что сможет сделать торт, как на фотографии, поэтому она ей поверила. Видимо, зря.

Не меньше были удивлены и пользователи социальных сетей. Они возмутились, почему кондитер не признался, что не сможет сделать такой дизайн и почему не предложил выбрать из того, что точно можно было воплотить в жизнь.

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