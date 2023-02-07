Новый тренд в мире сладостей. В социальных сетях набирают популярность мультяшные торты

Кондитеры, которые пекут торты на заказ, не перестают удивлять чем-то необычным. Не спадает популярность бенто-тортов, cake to go (торт в стакане) и пиньят. Сейчас в кондитерском искусстве новый тренд – мультяшные торты.
Кондитеры, которые пекут торты на заказ, не перестают удивлять чем-то необычным. Не спадает популярность бенто-тортов, cake to go (торт в стакане) и пиньят. Сейчас в кондитерском искусстве новый тренд – мультяшные торты.
Фото: 120.su
На просторах социальных сетей все чаще можно встретить необычные торты, которые как будто попали в реальную жизнь из мультфильмов. Кондитеры называют их Cartooncake, или 2D-торты.
Фото: 120.su
Сладости имеют характерный черный контур на всех деталях. Выглядят тортики, правда, очень необычно. Особенной популярностью пользуются в Америке и Европе.
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