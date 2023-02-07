Новый тренд в мире сладостей. В социальных сетях набирают популярность мультяшные торты

Кондитеры, которые пекут торты на заказ, не перестают удивлять чем-то необычным. Не спадает популярность бенто-тортов, cake to go (торт в стакане) и пиньят. Сейчас в кондитерском искусстве новый тренд – мультяшные торты.



Фото: 120.su

На просторах социальных сетей все чаще можно встретить необычные торты, которые как будто попали в реальную жизнь из мультфильмов. Кондитеры называют их Cartooncake, или 2D-торты.