От принцессы Дианы до Шарлиз Терон. Какие платья от Диор стали революцией в мире моды

В лондонском Музее Виктории и Альберта открылась выставка работ Кристиана Диора «Дизайнер мечты».

На выставке можно увидеть работы, созданные самим кутюрье и шестью художественными руководителями модного дома. Они являются последователями Диора, который умер от сердечного приступа в 1957 году.

В условиях аскетизма послевоенной Британии декадентские и чувственные замыслы Кристиана Диора идеально подходили для высшего общества.

Как сообщает Daily Mail, Диор показал свою первую экстравагантную коллекцию в Париже в 1947 году, и именно тогда появился новый стиль одежды New Look (с англ. – «новый облик»). Это стало крупнейшей революцией в мире моды.

Внезапно женственный силуэт снова вошел в моду – мягкие плечи, тонкие талии, пышные юбки в сочетании с бисером, вышивкой и шелком.

Издание собрало истории, стоящие за некоторыми из знаковых платьев Кристиана Диора.

Дизайн для принцессы

Платье младшей сестры Елизаветы II – принцессы Маргарет, которое она надевала на свой 21-й день рождения в 1951 году – платье мечты. Она назвала этот наряд своим «любимым платьем из всех имеющихся».

Оно показывает, насколько миниатюрна была принцесса. Платье, отделанное оборками, с открытыми плечами. Именно такое представляют себе маленькие девочки, когда мечтают стать принцессами.

Сын Маргарет присутствовал на торжественном обеде в музее по случаю открытия выставки и сказал, что был удивлен, увидев платье своей матери на выставке. Он сказал: «Я никогда не видел этого платья раньше и не мог поверить, что оно сохранилось».