От принцессы Дианы до Шарлиз Терон. Какие платья от Диор стали революцией в мире моды
В лондонском Музее Виктории и Альберта открылась выставка работ Кристиана Диора «Дизайнер мечты».
На выставке можно увидеть работы, созданные самим кутюрье и шестью художественными руководителями модного дома. Они являются последователями Диора, который умер от сердечного приступа в 1957 году.
В условиях аскетизма послевоенной Британии декадентские и чувственные замыслы Кристиана Диора идеально подходили для высшего общества.
Как сообщает Daily Mail, Диор показал свою первую экстравагантную коллекцию в Париже в 1947 году, и именно тогда появился новый стиль одежды New Look (с англ. – «новый облик»). Это стало крупнейшей революцией в мире моды.
Внезапно женственный силуэт снова вошел в моду – мягкие плечи, тонкие талии, пышные юбки в сочетании с бисером, вышивкой и шелком.
Издание собрало истории, стоящие за некоторыми из знаковых платьев Кристиана Диора.
Дизайн для принцессы
Платье младшей сестры Елизаветы II – принцессы Маргарет, которое она надевала на свой 21-й день рождения в 1951 году – платье мечты. Она назвала этот наряд своим «любимым платьем из всех имеющихся».
Оно показывает, насколько миниатюрна была принцесса. Платье, отделанное оборками, с открытыми плечами. Именно такое представляют себе маленькие девочки, когда мечтают стать принцессами.
Сын Маргарет присутствовал на торжественном обеде в музее по случаю открытия выставки и сказал, что был удивлен, увидев платье своей матери на выставке. Он сказал: «Я никогда не видел этого платья раньше и не мог поверить, что оно сохранилось».
Интересно, что на легендарной фотографии, сделанной Сесилом Битоном, видно, что платье выглядит белым, хотя на самом деле оно имеет кремовый цвет. Сын принцессы хотел увидеть платье, которое его мать носила много лет назад. Оно особенно своими линиями, характерными для стиля Диор, который внес огромный вклад в моду.
Лорд Сноудон добавил: «Для Британии это важная выставка и Диор – это дизайнер, который показал красоту в дизайне одежды».
Сам Диор восхищался стилем принцессы Маргарет, называя ее «очень обаятельной».
«Она была настоящей сказочной принцессой, нежной, грациозной, изысканной», – писал он. В 1957 году Диор подарил принцессе шелковый шарф в знак признательности за поддержку, потому что она на протяжении многих лет была постоянным клиентом.
Слишком смелое платье для Дианы
В 1996 году принцесса Диана появилась на крупнейшем событии в модной индустрии «Met Gala» в Нью-Йорке в платье, которое было одновременно и восхитительным, и смелым.
Английский модельер Джон Гальяно только что был назначен креативным директором дома моды и разработал платье для Дианы до того, как переключился на создание своей первой коллекции.
Темно-синее шелковое платье с кружевными ремешками и окантовкой было смелым выбором Дианы, которой тогда было 35 лет.
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Яркие образы
Наряды Дома моды Диор выбирали многие звезды: от Марго Фонтейн до Дженнифер Лоуренс и Эммы Уотсон.
Балерина Марго Фонтейн была одной из ранних муз Кристиана Диора. На выставке представлены два платья, которые она носила, в том числе вечернее платье 1950 года «Debussy», выполненное из шелкового атласа с сотнями блесток.
Последователи Диора продолжали одевать самых ярких звезд, в том числе и голливудскую звезду Натали Портман.
На выставке есть также шелковое платье, которое Дженнифер Лоуренс выбрала на премьеру фильма в сентябре 2017 года, платье из бисера, которое надевала Николь Кидман в Каннах, и другие.
Люди, которые прославили бренд
Многие прославленные модельеры пошли по стопам Диора и возглавляли его модный дом.
Сначала появился 21-летний Ив Сен-Лоран. Его ранние дизайнерские проекты были настолько поразительно похожи на работы прославленного предшественника, что, когда он отправил их во французский журнал Elle, редактор подумал, что так шутит Диор.
Следующим был Марк Боан – он занимал пост руководителя до 1989 года.
Итальянец Джанфранко Ферре стал первым не французским художественным руководителем модного дома. Модельер возглавлял его до 1996 года. После ему на смену пришел британец Джон Гальяно.
В 2011 году Гальяно сменил Раф Симонс, а в июле 2016 года Мария Грация Кьюри стала первая женщиной на должности креативного директора модного дома Диор.
Любитель Англии и его поклонники
Кристиан Диор впервые посетил Великобританию в 1926 году, с тех пор его называли «англофилом». Он восхищался величием домов и садов Британии, а также британскими океанскими лайнерами, ростбифами и стильными английскими костюмами.
Шикарные маленькие черные костюмы Диора, созданные в 1940-х и 1950-х годах, полюбились британской аристократии. Музы кутюрье – Нэнси Митфорд и Марго Фонтейн – обе заказали один из его костюмов из коллекции 1947 года.
Позже в том же году Митфорд написала своей сестре Диане Мосли о второй коллекции Диора: «Сейчас мне почти 50 лет. Я решила выбрать стиль и придерживаться его, и я предпочла нынешнюю коллекцию Диора. Она идеальна, на мой взгляд».
«Я обожаю Англию», – писал Диор в своих мемуарах. «Я люблю английские традиции, английскую вежливость, английскую архитектуру, я даже люблю английскую кухню!»
«Я люблю йоркширский пудинг, пироги с начинкой, фаршированную курицу и, прежде всего, обожаю английский завтрак с чаем, кашей, яйцами и беконом».
Сладкий запах успеха
Кристиан Диор был пионером моды во многих отношениях: он запустил парфюмерную линию в 1947 году, в тот самый год, когда появилась его первая коллекция. Он очень быстро создал свои помады, представил шляпы, обувь и даже чулки.
В 1999 году модный дом Диор выпустил парфюм J’Adore, отмечающий любовь Кристиана Диора к мерцающему золоту. С 2004 года лицом J’Adore стала актриса Шарлиз Терон.
Голливудская красавица появляется на экранах в ослепительных золотых платьях, некоторые из которых можно увидеть на выставке в Лондоне. Одно из таких платьев было создано модным дизайнером Джоном Гальяно в 2008 году. Оно украшено стразами и кристаллами Swarovski.