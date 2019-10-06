Эта история потрясла мир. Пять слонов погибли, спасая упавшего с водопада детёныша

Шесть слонят погибли, пытаясь спасти друг друга от падения с высоты.

По информации Daily Mail, происшествие случилось на водопаде на юге Таиланда. Его название – Адский водопад – было получено в 1992 году из-за того, что здесь погибло стадо слонов.

В этот раз трагедия повторилась. Один из слонят упал с водопада – его собратья попытались помочь пострадавшему. В итоге пять слонов также упали с высоты и погибли. Их тела обнаружили местные жители.