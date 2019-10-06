Прямой эфир

Эта история потрясла мир. Пять слонов погибли, спасая упавшего с водопада детёныша

06 октября 2019 12:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Шесть слонят погибли, пытаясь спасти друг друга от падения с высоты.

По информации Daily Mail, происшествие случилось на водопаде на юге Таиланда. Его название – Адский водопад – было получено в 1992 году из-за того, что здесь погибло стадо слонов.

В этот раз трагедия повторилась. Один из слонят упал с водопада – его собратья попытались помочь пострадавшему. В итоге пять слонов также упали с высоты и погибли. Их тела обнаружили местные жители.

Эта история потрясла мир. Пять слонов погибли, спасая упавшего с водопада детёныша-1

Фото: EPA

На краю утеса были обнаружены еще два слона, но их удалось спасти.

Основатель фонда дикой природы Эдвин Вик рассказал, что любым слонам, которые остались без стада, будет очень трудно выжить, потому что эти животные полагаются друг на друга в поиске пищи и безопасности. К тому же слоны очень социальные животные – доказано, что они умеют чувствовать боль от потери.

Эта история потрясла мир. Пять слонов погибли, спасая упавшего с водопада детёныша-4

Фото: EPA

Вик отметил, что выжившие особи потеряли половину своей семьи. 

«Мы, к сожалению, ничего не можем сделать, это природа». 

Как люди. Тяжёлое прощание мамы-дельфина с мёртвым детёнышем растрогало сеть (читать далее).  

# Дикие животные # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Цена денег: сколько стоит изготовить банкноту
05 октября 2019 16:42

Цена денег: сколько стоит изготовить банкноту

Отец ежегодно фотографирует себя с дочерью. И каждый раз он выглядит всё лучше
05 октября 2019 13:51

Отец ежегодно фотографирует себя с дочерью. И каждый раз он выглядит всё лучше

Сможете отгадать? Семь головоломок, которые вызвали бы затруднения даже у знатоков «Что? Где? Когда?»
05 октября 2019 12:50

Сможете отгадать? Семь головоломок, которые вызвали бы затруднения даже у знатоков «Что? Где? Когда?»