Трусова победила на первом взрослом турнире и побила два рекорда Загитовой

Новости России. На турнире Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе российская фигуристка Александра Трусова побила ещё два мировых рекорда.

Выступление на турнире Трусова сразу начала с большого отрыва. По итогам короткой программы она стала лучшей с результатом 74.91 балла. Второе место с отрывом в 12,22 балла заняла корейская фигуристка Ханул Ким.

В произвольной программе Александра не только закрепила своё несомненное лидерство, но и обновила рекорды, которые принадлежали Алине Загитовой.

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