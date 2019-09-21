Трусова победила на первом взрослом турнире и побила два рекорда Загитовой

Новости России. На турнире Мемориал Ондрея Непелы в Братиславе российская фигуристка Александра Трусова побила ещё два мировых рекорда.
Выступление на турнире Трусова сразу начала с большого отрыва. По итогам короткой программы она стала лучшей с результатом 74.91 балла. Второе место с отрывом в 12,22 балла заняла корейская фигуристка Ханул Ким.
В произвольной программе Александра не только закрепила своё несомненное лидерство, но и обновила рекорды, которые принадлежали Алине Загитовой.
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Фото: twitter.com/tsuyuha_skate
15-летняя ученица Этери Тутберидзе исполнила четверной лутц, каскад из четверного и тройного тулупов, а также сольный четверной тулуп. Итогом стали 163,78 балла за произвольную программу и 238,69 балла в сумме. У Загитовой было 158,50 балла и 238,43 балла соответственно.
Таким образом Трусова победила на турнире с огромным отрывом. В произвольной программе второе место с результатом 134,45 балла заняла японка Каори Сакамото. Она же стала второй по сумме баллов – 194,42 балла.
Кстати, недавно Александра попала в Книгу рекордов Гиннеса.
Посмотреть на сертификаты рекордсменки можно здесь.