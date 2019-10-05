Цена денег: сколько стоит изготовить банкноту

На одной большом листе помещается сразу 35 банкнот. В среднем при их печати используется 10-15 цветов.

Белорусские купюры лакируются. Так они проживут гораздо дольше.

А ещё учитывается при их производстве влажность воздуха страны. Эту цифру закладывают полиграфисты, когда пишут техзадание.

Андрей Курятников, заместитель генерального директора акционерного общества «Гознак»:

Примерно банкноты во всех странах более-менее имеют одинаковый уровень. Я могу вам сказать диапазон стоимости банкноты. В зависимости от технического наполнения, от количества, сколько прогонов красок, они очень сильно разнятся. Они могут разниться – от 30 до 80 долларов за 1 000 штук.