Алина Загитова показала свою самую маленькую фанатку. Фотофакт

Снимок с ней спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Фигуристка держит на руках малышку.

Судя по подписи к снимку, спортсменка все еще находится в Японии. Здесь она не только завоевала золотую медаль на чемпионате мира, но и отдохнула, прогулялась и приняла участие во многих мероприятиях.

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Однако даже вдалеке от дома девушка публиковала фото со своей собакой и отмечала, что очень по ней соскучилась.