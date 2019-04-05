Прямой эфир

Алина Загитова показала свою самую маленькую фанатку. Фотофакт

05 апреля 2019 09:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала свою самую юную фанатку.

Снимок с ней спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram. Фигуристка держит на руках малышку.

Алина Загитова:
С маленькой фанаткой.

Алина Загитова показала свою самую маленькую фанатку. Фотофакт-1

Скриншот со страницы instagram.com/azagitova

Судя по подписи к снимку, спортсменка все еще находится в Японии. Здесь она не только завоевала золотую медаль  на чемпионате мира, но и отдохнула, прогулялась и приняла участие во многих мероприятиях.

«Сама нежность». 16-летняя Алина Загитова в непривычном образе покорила поклонников (смотрите здесь).

Однако даже вдалеке от дома девушка публиковала фото со своей собакой и отмечала, что очень по ней соскучилась.

# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Человек, который подарил нам смех. Умер Георгий Данелия
04 апреля 2019 13:21

Человек, который подарил нам смех. Умер Георгий Данелия

Кореянкой-культуристкой с кукольным лицом восхищаются пользователи соцсетей
04 апреля 2019 12:11

Кореянкой-культуристкой с кукольным лицом восхищаются пользователи соцсетей

Огромный водяной смерч возле Канарских островов напугал туристов
04 апреля 2019 10:10

Огромный водяной смерч возле Канарских островов напугал туристов