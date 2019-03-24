«Мечты сбываются». После победы на ЧМ Алина Загитова обратилась к поклонникам
Новости России. После победы на чемпионате мира по фигурному катанию российская фигуристка Алина Загитова обратилась к поклонникам. На своей странице в Instagram она поблагодарила тренеров и болельщиков.
«Мечты сбываются. Я это точно знаю. Надо только верить в себя, не бояться и уверенно идти к своей мечте, даже когда руки совсем опускаются. Мне выпала большая удача работать с моими любимыми тренерами, о которых я не устану говорить, которыми я не устану восхищаться. Этери Георгиевна и Даниил Маркович, Сергей Викторович, Людмила Борисовна, Алексей Железняков и Сергей Александрович – это ваша победа, ваше мастерство, и это наше общее чемпионство».
Фото: instagram.com/azagitova/
Алина Загитова отдельно поблагодарила японских поклонников за теплый прием. Пост был переведен на два языка: японский и английский.
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Напомним: накануне чемпионат мира по фигурному катанию завершился в Японии. Алина Загитова завоевала золото. Другая россиянка, бывшая подопечная Этери Тутберидзе – бронзу.
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Спортивный форум запомнился триумфом российских фигуристов. Итоги чемпионата на своих страницах в социальных сетях подвел заслуженный тренер Илья Авербух. Он поздравил подопечных Александра Жулина, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.
Фото: instagram.com/averbukhofficial/
«Для нас для всех это серебро с золотым отливом. После прошлогоднего сезона, когда вы к сожалению не вошли в состав сборной, вы доказали свою силу, собранность и мощь. Ваш потенциал огромен, уверен вы найдете силы атаковать самые высокие пьедесталы.
Саша, твоя школа бесспорно очень сильна, спасибо тебе, что смог так физически и психологически подготовить ребят к такому результату».
Фото: instagram.com/averbukhofficial/
Таким образом, Россия выиграла медальный зачет с пятью наградами. Это лучший результат сборной за 15 лет.