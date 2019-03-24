«Мечты сбываются». После победы на ЧМ Алина Загитова обратилась к поклонникам

Новости России. После победы на чемпионате мира по фигурному катанию российская фигуристка Алина Загитова обратилась к поклонникам. На своей странице в Instagram она поблагодарила тренеров и болельщиков.

«Мечты сбываются. Я это точно знаю. Надо только верить в себя, не бояться и уверенно идти к своей мечте, даже когда руки совсем опускаются. Мне выпала большая удача работать с моими любимыми тренерами, о которых я не устану говорить, которыми я не устану восхищаться. Этери Георгиевна и Даниил Маркович, Сергей Викторович, Людмила Борисовна, Алексей Железняков и Сергей Александрович – это ваша победа, ваше мастерство, и это наше общее чемпионство».