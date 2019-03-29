Алина Загитова показала фото того, по ком скучает

На своей странице в Instagram фигуристка опубликовала фотографию с Масару. Спортсменка подписала снимок одним словом: «Скучаю».

Новости России. Находящаяся в Японии чемпионка мира Алина Загитова рассказала, по кому скучает.

Недавно Алина рассказала, что её питомец породы акита-ину уже подрос и сейчас весит около 25 кг. Девушка уже научила Масару прыгать сальхов, по её словам, пёс справляется на пятёрку.

С 11 по 14 апреля в Фукуоке пройдёт командный чемпионат мира. Загитова не вошла в состав сборной России.

В феврале 2019 года Алина трогательно поздравила свою собаку с днём рождения.