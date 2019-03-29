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Алина Загитова показала фото того, по ком скучает

29 марта 2019 13:41
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Новости России. Находящаяся в Японии чемпионка мира Алина Загитова рассказала, по кому скучает.  

На своей странице в Instagram фигуристка опубликовала фотографию с Масару. Спортсменка подписала снимок одним словом: «Скучаю».  

Алина Загитова показала фото того, по ком скучает-1

Фото: instagram.com/azagitova  

Недавно Алина рассказала, что её питомец породы акита-ину уже подрос и сейчас весит около 25 кг. Девушка уже научила Масару прыгать сальхов, по её словам, пёс справляется на пятёрку.  

С 11 по 14 апреля в Фукуоке пройдёт командный чемпионат мира. Загитова не вошла в состав сборной России.  

В феврале 2019 года Алина трогательно поздравила свою собаку с днём рождения.  

«Моя радость, поддержка и вдохновение!» (здесь подробнее).  

# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова

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