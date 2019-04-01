«Сама нежность». 16-летняя Алина Загитова в непривычном образе покорила поклонников

Новости России. Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала фанатам фотосъемку для модного журнала в Японии.
Часть снимков спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.
Алина Загитова:
На днях у меня была фотосъёмка для одного модного журнала в Японии. Примерила образы Dior, Dolce and Gabbana, Givenchy и McQueen.
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Также фигуристка поблагодарила японский бренд косметики за предоставленную ей возможность и мейкап. «Было здорово. Ждем больше фотографий в конце апреля», – добавила Загитова.