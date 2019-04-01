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«Сама нежность». 16-летняя Алина Загитова в непривычном образе покорила поклонников

01 апреля 2019 14:51
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Новости России. Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала фанатам фотосъемку для модного журнала в Японии.  

Часть снимков спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram.  

Алина Загитова:  
На днях у меня была фотосъёмка для одного модного журнала в Японии. Примерила образы Dior, Dolce and Gabbana, Givenchy и McQueen.  

Не пила даже воду – полоскала рот и выплевывала. Алина Загитова о жёстких ограничениях в еде  

Также фигуристка поблагодарила японский бренд косметики за предоставленную ей возможность и мейкап. «Было здорово. Ждем больше фотографий в конце апреля», – добавила Загитова.  

«Сама нежность». 16-летняя Алина Загитова в непривычном образе покорила поклонников-1

Фото: instagram.com/azagitova

Поклонники оценили необычный образ спортсменки и отметили, что ей очень идет. Особенно много комплиментов собрал образ в берете.  

«Сама нежность», – отметили болельщики.  

«Сама нежность». 16-летняя Алина Загитова в непривычном образе покорила поклонников-4

Фото: instagram.com/azagitova

В марте Алина Загитова стала чемпионкой мира впервые в карьере и отметила, что сбылась ее мечта, к которой она долго шла. И все время после чемпионата фигуристка проводила в Японии.  

Алина Загитова показала фото того, по ком скучает (читать далее).    

# Фигурное катание # калейдоскоп # Алина Загитова

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