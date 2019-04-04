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Огромный водяной смерч возле Канарских островов напугал туристов

04 апреля 2019 10:10
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Новости Испании. Утром 3 апреля на Канарских островах был замечен водяной смерч. Туристы и рыбаки острова Гран-Канария запечатлели природное явление на камеры и фотоаппараты.   

Огромный водяной столб появился в океане, а затем медленно начал приближаться к берегу острова. Находившиеся на краю суши люди предпочли отойти вглубь острова.    

200-метровый смерч пронёсся по побережью Кипра: видеофакт    

Огромный водяной смерч возле Канарских островов напугал туристов-1

Фото: instagram.com/stormchaserukeu  

Стоит упомянуть, что на предыдущей неделе, 26 марта, аналогичный водяной смерч наблюдался возле соседнего острова – Лансароте.   

Недавно мы рассказывали об огненном смерче в Италии.  

Природное явление вынудило его очевидцев укрыться в тоннеле – подробности здесь.  

# Природные явления # калейдоскоп

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