Огромный водяной смерч возле Канарских островов напугал туристов

Новости Испании. Утром 3 апреля на Канарских островах был замечен водяной смерч. Туристы и рыбаки острова Гран-Канария запечатлели природное явление на камеры и фотоаппараты.
Огромный водяной столб появился в океане, а затем медленно начал приближаться к берегу острова. Находившиеся на краю суши люди предпочли отойти вглубь острова.
200-метровый смерч пронёсся по побережью Кипра: видеофакт
Фото: instagram.com/stormchaserukeu
Стоит упомянуть, что на предыдущей неделе, 26 марта, аналогичный водяной смерч наблюдался возле соседнего острова – Лансароте.
Недавно мы рассказывали об огненном смерче в Италии.
Природное явление вынудило его очевидцев укрыться в тоннеле – подробности здесь.