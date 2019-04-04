Огромный водяной смерч возле Канарских островов напугал туристов

Новости Испании. Утром 3 апреля на Канарских островах был замечен водяной смерч. Туристы и рыбаки острова Гран-Канария запечатлели природное явление на камеры и фотоаппараты.

Огромный водяной столб появился в океане, а затем медленно начал приближаться к берегу острова. Находившиеся на краю суши люди предпочли отойти вглубь острова.

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