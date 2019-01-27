«Мы так долго мечтали об этом». Ванесса Джеймс поделилась впечатлениями от ЧЕ в Минске

Новости Франции. Победительница парного катания ЧЕ в Минске Ванесса Джеймс многословно поделилась своими впечатлениями от соревнования.

В предисловии французская спортсменка отметила, что из уважения хотела подождать, пока все её коллеги закончат выступать, а уже потом говорить о чемпионате.

«Не могу передать словами, какого быть чемпионами Европы 2019! Мы так долго мечтали об этом и гордимся, что смогли представлять в Беларуси Францию. Беларусь, ты всегда будешь в наших сердцах», – рассказывает Ванесса.

Спортсменка поблагодарила всех за то, что они продолжали верить в неё и её напарника, даже когда сам дуэт потерял веру в себя.

«Вы сделали это возможным. Наш успех – это ваш успех, эта медаль принадлежит всем нам!», – добавила фигуристка.

Далее Джеймс ещё раз выразила всем свою благодарность и перечислила многих из своей команды, кому она очень признательна.