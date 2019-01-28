Альберт Эйнштейн. Босоногий гений, или Что обязана была женщина, чтобы выйти за него замуж?

Так было всегда – с момента появления первых цивилизаций. Если все жили обычной жизнью, то находился один, кто думал иначе. Его не любили, считали придурком, высмеивали и не признавали до тех пор, пока правота его не брала верх. И бывало, что проходили столетия. История знает немало таких «белых ворон». Вы, конечно, не будете возражать, если к ним мы отнесем Альберта Эйнштейна. Еще тот был гений! Не все и не сразу его понимали, пока он сушил свой мозг, решая загадки вселенной. Да и теперь, спустя десятилетия после смерти ученого, не всякому умнику дано раскусить его научные ребусы.

Первый протест против принятых норм и правил разгорелся в мировоззрении Эйнштейна еще в его раннем возрасте. Он рос послушным и религиозным мальчиком, посещал католическую школу. Но, начитавшись Евклида (!) и Канта (!), будущий гений сделал вывод, что написанное в Библии не может быть правдой (и это в 12-то годков!), а церковь и государство просто одурманивают людей. Вот скажите: разве из такого ребенка может вырасти нормальный член общества? Тем более, в Германии, с её «ordnung muss sein» – всё должно быть разложено по полочкам, и каждый – знать своё место. Смотрим дальше. Пошел Альберт в Мюнхене в гимназию. Кстати, сейчас она носит его имя. Думаете, педагоги радовались успехам вундеркинда? Как бы не так! Ученику не нравилась в целом система образования, и он – наглец такой! – частенько спорил с педагогами, опровергал написанное в учебниках. Такого отношения они понять не могли и даже считали, что из этого парня не будет никакого толка. И что вы думаете? Поехал он в Швейцарию поступать в политехникум и завалил экзамены. Прошел только на следующий год.

Что уж говорить о его научной деятельности! Одна только теория относительности чего стоит! Не вдаваясь в детали, мы с вами можем вспомнить, что это из области движения тел. Так вот представьте: в начале 20-го века жило человечество в согласии с законами природы и устоявшимися принципами. И вдруг появляется усатый тип с трубкой в зубах, который заявляет: нет, ребята, всё не так, наш мир устроен совсем по-другому. И начинает всем доказывать, что он один прав, а остальные – ошибаются. Двести лет люди принимали классическую механику Ньютона, а этот возьми да оспорь её. Революционная «новая физика» Эйнштейна ставила крест на понятиях «абсолютное пространство» и «абсолютное время» и много на чём еще. Спросите выпускников физфаков - они расскажут! И так он трепал нервы всем вокруг, пока спустя десятки лет его научные гипотезы не подтверждались экспериментами и опытами. Ну, не понимали его, хоть тресни. Начиная с 1910 года Эйнштейна каждый год номинировали на Нобелевскую премию. Но комитет не решался присуждать награду революционеру науки, так как не очень понимал ценность открытий, не был уверен. И только в 1922 году нашел выход – присудил за доказанную окончательно и бесповоротно теорию фотоэффекта. Ни его теория относительности, ни теория гравитации учтены при этом не были. Гений двигал научный прогресс вперед, между делом поигрывая на любимой скрипочке и покуривая трубку. Имея бесстрашный характер, Эйнштейн, естественно, был не без странностей. В 1929 году мир громко отмечал его 50-летие. Но юбиляр в эти дни спрятался от людей на своей вилле, подрезая розы. Биографы, например, утверждают, что он никогда не носил носки. Для его современников это, конечно, выглядело дико. Но не для нас с вами: сейчас кроссовки на босу ногу – в самый раз. А что касается босоногого гения, то это как-то сомнительно. Есть фотография – Эйнштейн с женой в токийском ресторане. Они там сидят за столиками на ковриках, он в носках.

Но это наше опровержение не меняет сути. Он действительно был чудак. Есть такой факт. Перед первой свадьбой (ученый был женат дважды) он своей невесте Милеве Марич сформулировал условия. Девушки, внимание! В списке 6 пунктов, которые она обязуется выполнять, если хочет замуж. Она должна будет думать о том, во что его одевать. Трижды в день ему надо будет приносить в кабинет еду. Если он скажет покинуть спальню или кабинет, она тут же должна уходить. Никаких между ними личных контактов, кроме тех, которые требуются в обществе – ради приличия. Она не может ожидать от него проявлений чувств. И последнее, о чем он не мог забыть: жена должна беспрекословно делать для него научные расчеты. Как вам жених?

Вы способны такое понимать? Когда в 1919 году они разводились, Эйнштейн в обмен на свободу пообещал Милеве отдать свою будущую Нобелевскую премию. Через три года, получив награду, слово он сдержал.