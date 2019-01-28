Альберт Эйнштейн. Босоногий гений, или Что обязана была женщина, чтобы выйти за него замуж?
Так было всегда – с момента появления первых цивилизаций. Если все жили обычной жизнью, то находился один, кто думал иначе. Его не любили, считали придурком, высмеивали и не признавали до тех пор, пока правота его не брала верх. И бывало, что проходили столетия. История знает немало таких «белых ворон». Вы, конечно, не будете возражать, если к ним мы отнесем Альберта Эйнштейна. Еще тот был гений! Не все и не сразу его понимали, пока он сушил свой мозг, решая загадки вселенной. Да и теперь, спустя десятилетия после смерти ученого, не всякому умнику дано раскусить его научные ребусы.
Первый протест против принятых норм и правил разгорелся в мировоззрении Эйнштейна еще в его раннем возрасте. Он рос послушным и религиозным мальчиком, посещал католическую школу. Но, начитавшись Евклида (!) и Канта (!), будущий гений сделал вывод, что написанное в Библии не может быть правдой (и это в 12-то годков!), а церковь и государство просто одурманивают людей. Вот скажите: разве из такого ребенка может вырасти нормальный член общества? Тем более, в Германии, с её «ordnung muss sein» – всё должно быть разложено по полочкам, и каждый – знать своё место.
Смотрим дальше. Пошел Альберт в Мюнхене в гимназию. Кстати, сейчас она носит его имя. Думаете, педагоги радовались успехам вундеркинда? Как бы не так! Ученику не нравилась в целом система образования, и он – наглец такой! – частенько спорил с педагогами, опровергал написанное в учебниках. Такого отношения они понять не могли и даже считали, что из этого парня не будет никакого толка. И что вы думаете? Поехал он в Швейцарию поступать в политехникум и завалил экзамены. Прошел только на следующий год.
Что уж говорить о его научной деятельности! Одна только теория относительности чего стоит! Не вдаваясь в детали, мы с вами можем вспомнить, что это из области движения тел. Так вот представьте: в начале 20-го века жило человечество в согласии с законами природы и устоявшимися принципами. И вдруг появляется усатый тип с трубкой в зубах, который заявляет: нет, ребята, всё не так, наш мир устроен совсем по-другому. И начинает всем доказывать, что он один прав, а остальные – ошибаются. Двести лет люди принимали классическую механику Ньютона, а этот возьми да оспорь её. Революционная «новая физика» Эйнштейна ставила крест на понятиях «абсолютное пространство» и «абсолютное время» и много на чём еще. Спросите выпускников физфаков - они расскажут! И так он трепал нервы всем вокруг, пока спустя десятки лет его научные гипотезы не подтверждались экспериментами и опытами. Ну, не понимали его, хоть тресни. Начиная с 1910 года Эйнштейна каждый год номинировали на Нобелевскую премию. Но комитет не решался присуждать награду революционеру науки, так как не очень понимал ценность открытий, не был уверен. И только в 1922 году нашел выход – присудил за доказанную окончательно и бесповоротно теорию фотоэффекта. Ни его теория относительности, ни теория гравитации учтены при этом не были.
Гений двигал научный прогресс вперед, между делом поигрывая на любимой скрипочке и покуривая трубку. Имея бесстрашный характер, Эйнштейн, естественно, был не без странностей. В 1929 году мир громко отмечал его 50-летие. Но юбиляр в эти дни спрятался от людей на своей вилле, подрезая розы. Биографы, например, утверждают, что он никогда не носил носки. Для его современников это, конечно, выглядело дико. Но не для нас с вами: сейчас кроссовки на босу ногу – в самый раз. А что касается босоногого гения, то это как-то сомнительно. Есть фотография – Эйнштейн с женой в токийском ресторане. Они там сидят за столиками на ковриках, он в носках.
Но это наше опровержение не меняет сути. Он действительно был чудак. Есть такой факт. Перед первой свадьбой (ученый был женат дважды) он своей невесте Милеве Марич сформулировал условия. Девушки, внимание! В списке 6 пунктов, которые она обязуется выполнять, если хочет замуж. Она должна будет думать о том, во что его одевать. Трижды в день ему надо будет приносить в кабинет еду. Если он скажет покинуть спальню или кабинет, она тут же должна уходить. Никаких между ними личных контактов, кроме тех, которые требуются в обществе – ради приличия. Она не может ожидать от него проявлений чувств. И последнее, о чем он не мог забыть: жена должна беспрекословно делать для него научные расчеты. Как вам жених?
Вы способны такое понимать? Когда в 1919 году они разводились, Эйнштейн в обмен на свободу пообещал Милеве отдать свою будущую Нобелевскую премию. Через три года, получив награду, слово он сдержал.
При этом многие, кто его лично знал, рассказывали о нем как о человеке дружелюбном и отзывчивом, с великолепным чувством юмора. Несмотря на всемирную славу, он был совершенно лишен звёздности и был прост во всём. Его знаменитая фотография в свитере - вовсе не случайность: он в старости только так и ходил. А умирая, завещал, чтобы никаких похоронных пышностей. Он и перед смертью не задумывался, поймет его мир или нет. Он знал, что мы, люди обычные, научены жить по лекалам, перешедшим нам по наследству, постоянно посматриваем на других. Мы часто живём так, как принято. Зато гении никогда не оглядываются по сторонам.
Прощались с Альбертом Эйнштейном только 12 самых близких людей. Тело кремировали и развеяли пепел по ветру. Как он хотел.
Ваш В.Д.