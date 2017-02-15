Продукт премиум-класса и без сахара: шоколад «Президент» появился в продаже в Беларуси

Новости Беларуси. Шоколад под брендом «Президент» появился в продаже в Беларуси. В оформлении упаковки использован национальный орнамент и изображен Дворец Независимости.

Продукт премиум-класса особенно придется по вкусу любителям правильного питания. В составе шоколада нет сахара, вместо него использовались натуральные подсластители – мальтит и экстракт стевии. Новинку успели распробовать и зарубежные гости нашей страны. Новый шоколад туристы с удовольствием покупают в качестве сувенира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Покупатели:

Я хочу купить как сувенир в Польшу. Интересно, потому что это белорусское качество, должно быть вкусно.

В Беларуси, слава богу, очень хорошие шоколадные традиции. Никакой химии, очень вкусный и традиционный. Президент – это хозяин государства. Когда он говорит, что шоколад хороший, наверное, хороший, очень вкусный, и советуем это съесть.

Татьяна Скосырская, продавец:

Поступил новый шоколад – «Президент» – с содержанием какао-продуктов более 70%. На сегодняшний день он пользуется спросом, посещали нас иностранцы. Очень понравился.

Выпуск шоколадной новинки Александр Лукашенко анонсировал во время «Большого разговора с Президентом». Это первый и пока единственный продукт под брендом главы государства, доступный для покупателей.