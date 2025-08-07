В результате несчастного случая во время сплава в Бурятии погибла белоруска

Печальная новость пришла из России. В результате несчастного случая в Республике Бурятия погибла наша соотечественница. Факт подтвердили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С другими туристами женщина участвовала в сплаве. В месте пересечения двух рек она выпала за борт. Находившийся в лодке супруг пытался спасти ее, прыгнул в воду, но его унесло течением.

Александр Балаганский, заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Бурятия: Поступило сообщение о происшествии в Тункинском районе с участием туристской группы. Со слов очевидцев, двое участников группы – мужчина и женщина – при движении по маршруту от населенного пункта Аршан до турбазы «Шумак» в месте слиянии рек Китой и Белюты упали в воду. Тело женщины было поднято туристами сразу. Спустя несколько часов мужчина был обнаружен в удовлетворительном состоянии. В настоящий момент группа ожидает прибытия спасателей.

Игорь Бука, советник отделения Посольства Беларуси в Красноярске:

С сожалением подтверждается факт гибели гражданки Республики Беларусь в результате несчастного случая, произошедшего в Тункинском районе Республики Бурятия Российской Федерации. По информации МЧС России сформирована спасательная группа, как пешая, так и вертолетная. К сожалению, погодные условия не позволяли сразу оперативно вылететь вертолету из Иркутска. Поэтому, по последней информации, буквально только что погодные условия позволили вертолету взлететь. Сегодня, будем надеяться, белорусские туристы будут спасены и эвакуированы в город Иркутск.

МИД и посольство Беларуси в России находятся в постоянном контакте с местными органами власти и спасательными службами. Ситуация на особом контроле.