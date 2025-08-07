Уникальная находка! Под Витебском обнаружили огромный бивень мамонта

Уникальная находка. В промышленном карьере «Шалыги» из глубины веков погрузчик достал огромный неповрежденный бивень мамонта. Это послание из ледниковой эпохи, которое позволит ученым по-новому взглянуть на историю региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За рулем машины был водитель Руслан Евсеев. Он до сих пор не может справиться с волнением после увиденного. Рассказывает, что услышал, как ковш, загребая песчаную смесь, зацепился за что-то массивное и твердое.