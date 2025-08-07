Уникальная находка! Под Витебском обнаружили огромный бивень мамонта
Уникальная находка. В промышленном карьере «Шалыги» из глубины веков погрузчик достал огромный неповрежденный бивень мамонта. Это послание из ледниковой эпохи, которое позволит ученым по-новому взглянуть на историю региона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За рулем машины был водитель Руслан Евсеев. Он до сих пор не может справиться с волнением после увиденного. Рассказывает, что услышал, как ковш, загребая песчаную смесь, зацепился за что-то массивное и твердое.
Руслан Евсеев, водитель погрузчика:
Копал, вывалилась какая-то палка из забоя, с третьего уступа. Ну и все. Сначала думали бревно какое-то. Подошли, посмотрели. Какой-то бивень, наверное. Отнесли в сторону. Потом сообщили мастеру. Мастер уже дальше по процедуре.
А дальше уже началась самая настоящая спасательная операция по сохранению уникального палеонтологического экспоната. Место находки оградили, подключились культурологи, музейные работники. Предположительно, в недрах земли бивень пролежал около 20 тысяч лет. Впечатляют и его масштабы – 3 метра в длину и 1,4 метра в диаметре. Сейчас в Национальном историческом музее хранится аналогичный, но в два раза меньше. Необычную находку осмотрели специалисты Национального исторического музея. Они заберут бивень для дальнейшего изучения.
Денис Юрчак, кандидат исторических наук, доцент:
Это бивень мамонта, причем довольно крупной особи, потому что все замеры, которые были произведены, позволяют говорить, что его длина составляет 3 метра 20 сантиметров где-то. А с учетом того, что явно имеются обломанные фрагменты, бивень первоначально, скорее всего, был больше. А с учетом того, что обычные размеры взрослой особи, бивня взрослой особи, это от 2 до 4 метров, мы можем говорить, что это действительно крупный представитель мамонтовой фауны, непосредственно крупный мамонт.
Находка позволит узнать больше об истории Витебского региона. Бивень мамонта пополнит экспозицию нового Национального исторического музея Беларуси.