Лукашенко поздравил коллектив Слуцкого сахарорафинадного комбината с 60-летием предприятия

Курс на модернизацию и повышение энергоемкости. Такие приоритеты в работе Слуцкий сахарорафинадный комбинат ставит уже 60 лет. Предприятие в сутки производит около 12 тысяч тонн сладкого продукта и на 30 % обеспечивает внутренний рынок сахаром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще около 67 % экспортирует. Самые большие объемы поставок в Россию, Казахстан и Узбекистан. Для повышения качества продукта на предприятии проводят масштабную модернизацию. В этом году на комбинате установили новый выпарной аппарат. Это позволило значительно снизить расход условного топлива и сэкономить средства.

В планах расширить линейку продукции. Сейчас, помимо сахара, на комбинате производят соки и нектары. С 60-летием предприятия работников и ветеранов Слуцкого сахарорафинадного комбината поздравил Президент Беларуси.