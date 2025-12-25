Прямой эфир

Лукашенко поздравил коллектив Слуцкого сахарорафинадного комбината с 60-летием предприятия

25 декабря 2025 07:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Курс на модернизацию и повышение энергоемкости. Такие приоритеты в работе Слуцкий сахарорафинадный комбинат ставит уже 60 лет. Предприятие в сутки производит около 12 тысяч тонн сладкого продукта и на 30 % обеспечивает внутренний рынок сахаром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил коллектив Слуцкого сахарорафинадного комбината с 60-летием предприятия-2

Еще около 67 % экспортирует. Самые большие объемы поставок в Россию, Казахстан и Узбекистан. Для повышения качества продукта на предприятии проводят масштабную модернизацию. В этом году на комбинате установили новый выпарной аппарат. Это позволило значительно снизить расход условного топлива и сэкономить средства. 

В планах расширить линейку продукции. Сейчас, помимо сахара, на комбинате производят соки и нектары. С 60-летием предприятия работников и ветеранов Слуцкого сахарорафинадного комбината поздравил Президент Беларуси.

Лукашенко поздравил коллектив Слуцкого сахарорафинадного комбината с 60-летием предприятия-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Вашу продукцию знают и любят не только белорусы, но и жители многих стран мира. Не останавливаясь на достигнутом, вы продолжаете развиваться. Убежден, что и в дальнейшем вы будете покорять новые сладкие вершины, внедряя в производство самые прорывные идеи, необычные новации и технологии.

# Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Районный депутатский корпус присоединился к марафону добра «Наши дети»
25 декабря 2025 07:36

Районный депутатский корпус присоединился к марафону добра «Наши дети»

Президент поздравил христиан, празднующих Рождество Христово 25 декабря
25 декабря 2025 07:31

Президент поздравил христиан, празднующих Рождество Христово 25 декабря

От строевой подготовки до фехтования – как и чему учат в военно-патриотических клубах
24 декабря 2025 18:35

От строевой подготовки до фехтования – как и чему учат в военно-патриотических клубах