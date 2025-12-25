В ГТК рассказали, можно ли физлицу ввозить фейерверки в Беларусь

Физическим лицам ввоз пиротехнических изделий в Беларусь запрещен. Об этом проинформировал Государственный таможенный комитет в Telegram-канале.

Они относятся к категории специфических товаров и подпадают под экспортный контроль, поэтому не считаются продукцией для личного пользования.

За попытку их ввоза грозит административная ответственность. Перевозить такие изделия могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели при наличии соответствующих разрешений и соблюдении установленного порядка.

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