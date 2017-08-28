Журнал с интервью и фото Бриджит Макрон на обложке стал самым продаваемым во Франции за последние 10 лет

Бриджит Макрон не только украсила обложку номера, но и дала изданию эксклюзивное интервью, которое заняло в номере 10 страниц.

Новости Франции. Тираж французского журнала Elle с первой леди – Бриджит Макрон – на обложке стал самым продаваемым за последнее десятилетие.

Номер в продаже с 18 августа. За десять дней было реализовано 530 тысяч экземпляров.

В беседе с журналистом Макрон прокомментировала идею своего мужа-президента об узаконивании статуса первой леди. Это вызвало возмущение у граждан Франции, которые начали собирать подписи против жены президента страны.

Также Бриджит Макрон рассказала о своем браке и жизни в Елисейском дворце.