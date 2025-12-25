Рождественские мессы проходят в костёлах Беларуси
Для христиан, празднующих Рождество Христово 25 декабря, сегодня один из самых значимых дней в церковном календаре. Торжественные мессы начались накануне вечером. Верующие после сочельника собрались в храмах, чтобы поделиться радостью прихода в мир Спасителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент поздравил христиан, празднующих Рождество Христово 25 декабря.
Песнопения не смолкают в костелах по всей стране и сегодня. В столице центральным местом празднования является Архикафедральный костел имени Пресвятой Девы Марии. Традиционно духовенство предстало перед прихожанами в белом праздничном облачении. Что олицетворяет чистоту и добрые намерения. В храмах звучат отрывки из Ветхого Завета.
Наталья Таранович, жительница Минска:
Это семейный праздник, очень теплый, очень светлый, когда в душах у людей рождаются надежды на лучшее, когда ты понимаешь, что все будет хорошо.
Чеслав Шакола, житель Минска:
Как говорится, будем жить по заповедям Господа – будет рай на земле: все будут довольны и счастливы.
Ксендз Дмитрий Пухальский, настоятель Архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии:
Рождество – это всегда семейный праздник. Поэтому особенно в воскресенье после Рождества мы молимся за все семьи во время службы.
В Беларуси представители всех конфессий живут в мире и согласии. В Рождество Христово люди приходят в храмы только со светлыми мыслями и верой в лучшее.