Рождественские мессы проходят в костёлах Беларуси

Для христиан, празднующих Рождество Христово 25 декабря, сегодня один из самых значимых дней в церковном календаре. Торжественные мессы начались накануне вечером. Верующие после сочельника собрались в храмах, чтобы поделиться радостью прихода в мир Спасителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песнопения не смолкают в костелах по всей стране и сегодня. В столице центральным местом празднования является Архикафедральный костел имени Пресвятой Девы Марии. Традиционно духовенство предстало перед прихожанами в белом праздничном облачении. Что олицетворяет чистоту и добрые намерения. В храмах звучат отрывки из Ветхого Завета.

Наталья Таранович, жительница Минска: Это семейный праздник, очень теплый, очень светлый, когда в душах у людей рождаются надежды на лучшее, когда ты понимаешь, что все будет хорошо.

Чеслав Шакола, житель Минска:

Как говорится, будем жить по заповедям Господа – будет рай на земле: все будут довольны и счастливы.

Ксендз Дмитрий Пухальский, настоятель Архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии:

Рождество – это всегда семейный праздник. Поэтому особенно в воскресенье после Рождества мы молимся за все семьи во время службы.