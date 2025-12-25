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Рождественские мессы проходят в костёлах Беларуси

25 декабря 2025 07:54
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Для христиан, празднующих Рождество Христово 25 декабря, сегодня один из самых значимых дней в церковном календаре. Торжественные мессы начались накануне вечером. Верующие после сочельника собрались в храмах, чтобы поделиться радостью прихода в мир Спасителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент поздравил христиан, празднующих Рождество Христово 25 декабря.

Рождественские мессы проходят в костёлах Беларуси-2

Песнопения не смолкают в костелах по всей стране и сегодня. В столице центральным местом празднования является Архикафедральный костел имени Пресвятой Девы Марии. Традиционно духовенство предстало перед прихожанами в белом праздничном облачении. Что олицетворяет чистоту и добрые намерения. В храмах звучат отрывки из Ветхого Завета.

Рождественские мессы проходят в костёлах Беларуси-4

Наталья Таранович, жительница Минска:
Это семейный праздник, очень теплый, очень светлый, когда в душах у людей рождаются надежды на лучшее, когда ты понимаешь, что все будет хорошо.

Рождественские мессы проходят в костёлах Беларуси-6

Чеслав Шакола, житель Минска:
Как говорится, будем жить по заповедям Господа – будет рай на земле: все будут довольны и счастливы.

Ксендз Дмитрий Пухальский, настоятель Архикафедрального костела имени Пресвятой Девы Марии:
Рождество – это всегда семейный праздник. Поэтому особенно в воскресенье после Рождества мы молимся за все семьи во время службы.

Рождественские мессы проходят в костёлах Беларуси-8

В Беларуси представители всех конфессий живут в мире и согласии. В Рождество Христово люди приходят в храмы только со светлыми мыслями и верой в лучшее. 

# Рождество

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