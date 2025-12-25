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Трамп появился в канун Рождества с синяками на запястьях

25 декабря 2025 08:34
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Трамп появился в канун Рождества с синяками на запястьях-0

Лидер США Дональд Трамп появлялся на публике с заметными следами на руках: синяком на правом запястье и пятнами на левом запястье, замазанными тональным кремом. Об этом пишет РИА Новости.

В канун Рождества он вместе с женой принимал звонки от детей по горячей линии NORAD, а позже поздравил военнослужащих и провел праздничный ужин в своем поместье во Флориде.

На снимках с мероприятия видно, как глава государства общается с гостями и журналистами.

В связи со слухами о своем здоровье Трамп утверждает, что находится в отличной физической и психической форме. В Белом доме объясняют, что следы на его руках – это результат частых рукопожатий и приема аспирина, который может вызвать отеки.

Фото: pixabay

# калейдоскоп

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