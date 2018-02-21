Полина Гагарина едва не утонула во время фотосессии
Новости России. Певица Полина Гагарина испытала настоящий стресс во время съемок в Португалии – девушка едва не утонула в Атлантическом океане.
Об инциденте исполнительница рассказала в Instagram. По словам Гагариной, они с мужем приехали на красивый пляж и решили устроить фотосессию.
Полина Гагарина:
Муж достал свою камеру, я надела фэшн-юбчонку, встала спиной к океану и начала принимать свои коронные позы.
Фото: instagram.com/gagara1987
В момент съемки певицу накрыла волна, которая едва не утащила девушку. Певица начала кричать.
Фото: instagram.com/gagara1987
Полина Гагарина:
Чую что-то прохладное по ногам разливается, потом сильнее, а потом крики, все машут руками, летящая юбка превращается в мокрый очень тяжёлый «якорь», который не даёт мне возможности и шагу ступить, и Атлантика накрывает меня почти с головой (я как настоящая артистка держу лицо и причёску поверх воды до последнего) и начинается борьба со стихией. Муж изо всех сил держит мою руку и пытается вызволить из коварных лап океанской пучины (а другой рукой продолжает снимать – шутка), я уже почти без сил барахтаюсь, но все же не теряю надежды выбраться! Главное, чего мы боялись, что неожиданно пришедшая огромная волна начнёт тянуть обратно! А вот это уже всё.
Фото: instagram.com/gagara1987
Побороть стихию певице помог муж. По словам исполнительницы, круто и жутко одновременно то, что они искупались в океане в феврале. «Это была такая единственная волна за весь день, ведь мы потом снимали на этом пляже до самого вечера».
Фото: instagram.com/gagara1987
Гагарина также опубликовала четыре кадра ее чудесного спасения.
Певица никогда не боялась экспериментов.
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