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NaviBand и Мелитина Станюта выпустили клип в честь Дня родного языка

22 февраля 2018 12:33
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Новости Беларуси. 21 февраля к Международному дню родного языка группа NaviBand опубликовала видео с Мелитиной Станютой.  

NaviBand и Мелитина Станюта выпустили клип в честь Дня родного языка-1

Фото: скриншит из видео на YouTube-канале  

Накануне группа рассказала в социальных сетях о готовящемся сюрпризе. А в среду вечером музыканты выложили на YouTube-канале клип на песню «Рэчанька».  

Пользователи не остались равнодушными и поделились своими мыслями о клипе.  

«Наконец я дождался клипа на эту песню, и не зря! Очень необычно»,  

«Я люблю вас и вашу музыку!»,  

«Вау, это потрясающе, песня так прекрасна и гармонирует с гипнотическими движениями Станюты»,  

«Стильно, современно и очень красиво. Молодцы»,  

«Очень необычно и красиво! Неожиданно было увидеть Мелитину, но её движения и музыка были невероятно гармоничными и дополняли друг друга. Спасибо за наслаждение для ушей и глаз».  

NaviBand и Мелитина Станюта выпустили клип в честь Дня родного языка-4

Фото: скриншит из видео на YouTube-канале  

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# Музыка # калейдоскоп # Ксения Жук # Мелитина Станюта # Артём Лукьяненко

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