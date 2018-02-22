NaviBand и Мелитина Станюта выпустили клип в честь Дня родного языка

Новости Беларуси. 21 февраля к Международному дню родного языка группа NaviBand опубликовала видео с Мелитиной Станютой.

Фото: скриншит из видео на YouTube-канале

Накануне группа рассказала в социальных сетях о готовящемся сюрпризе. А в среду вечером музыканты выложили на YouTube-канале клип на песню «Рэчанька».

Пользователи не остались равнодушными и поделились своими мыслями о клипе.

«Наконец я дождался клипа на эту песню, и не зря! Очень необычно»,

«Я люблю вас и вашу музыку!»,

«Вау, это потрясающе, песня так прекрасна и гармонирует с гипнотическими движениями Станюты»,

«Стильно, современно и очень красиво. Молодцы»,

«Очень необычно и красиво! Неожиданно было увидеть Мелитину, но её движения и музыка были невероятно гармоничными и дополняли друг друга. Спасибо за наслаждение для ушей и глаз».