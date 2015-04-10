Яркие принты из природных компонентов. Эко-дизайнер Екатерина Кабанова расскрыла свои секреты мастерства

Добавьте в свою жизнь побольше красок и начните, в первую очередь, с одежды. Екатерина Кабанова - эко-дизайнер. Льняные, хлопковые, шелковые ткани она превращает в яркие красочные полотна, которые не купишь ни в одно магазине.

Эко-окрашивание было популярно еще в Древнем Египте, Месопотамии, Греции. Натуральные красители высоко ценились, являлись предметом обмена торговли и даже целью далеких экспедиций.

Сегодня это окрашивание вновь возвращается в моду, а растительные принты - главный тренд в fashion дизайне.