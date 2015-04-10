Прямой эфир

Яркие принты из природных компонентов. Эко-дизайнер Екатерина Кабанова расскрыла свои секреты мастерства

10 апреля 2015 09:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Добавьте в свою жизнь побольше красок и начните, в первую очередь, с одежды. Екатерина Кабанова - эко-дизайнер. Льняные, хлопковые, шелковые ткани она превращает в яркие красочные полотна, которые не купишь ни в одно магазине.

Эко-окрашивание было популярно еще в Древнем Египте, Месопотамии, Греции. Натуральные красители высоко ценились, являлись предметом обмена торговли и даже целью далеких экспедиций.

Сегодня это окрашивание вновь возвращается в моду, а растительные принты - главный тренд в fashion дизайне.  

# Одежда # Фотофакт # Дизайн # Хобби # Это интересно # Екатерина Кабанова

Другие новости рубрики

Все новости
Странное хобби: к 33 годам мужчина обнял 10 тысяч женщин
09 апреля 2015 13:15

Странное хобби: к 33 годам мужчина обнял 10 тысяч женщин

Художник Роман Федосенко: как в зрелом возрасте сменить «деловой портфель» на холст и книги
04 апреля 2015 11:22

Художник Роман Федосенко: как в зрелом возрасте сменить «деловой портфель» на холст и книги

Проект фотохудожника Юлии Мацкевич «Любимые солнцем»: 85 рыжих людей разных возрастов и профессий
03 апреля 2015 12:32

Проект фотохудожника Юлии Мацкевич «Любимые солнцем»: 85 рыжих людей разных возрастов и профессий