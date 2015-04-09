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Странное хобби: к 33 годам мужчина обнял 10 тысяч женщин

09 апреля 2015 13:15
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Новости США. Майку Файну 33 года. Он живет в Нью-Йорке и очень гордится своим необычным, и даже странным, увлечением.

К 33 годам молодой человек успел обнять около 10 тысяч женщин. Такое хобби появилось у него после того, как четыре года назад он расстался с невестой.

Американские СМИ окрестили Майка «серийным обнимателем». Мужчина в среднем обнимает семь женщин в неделю, с каждой из них он проводит около часа.

Мужчина подчеркнул, что не пытается вступить в сексуальные отношения с партнерами.

Майк Файн: 
Секс – это невероятно рутинная процедура, почти как поход к стоматологу. Когда я подхожу к девушкам, они сразу же предполагают, что я хочу с ними вступить с ними в интимную связь, и не могут поверить, что я просто хочу их обнять. 

Останавливаться Файн не намерен. Более того, он не планирует строить серьезные отношения, по крайней мере, пока. Майк считает себя звездой обнимания. И, учитывая, сколько у него поклонниц, сложно утверждать обратное.

Поцелуи и объятия, которые являются неотъемлемой частью любви, влияют на физическое и психическое здоровье. Это несколько лет назад доказали ученые. Специалисты из Канады утверждают, что супруги, которые начинают день с поцелуя, живут на 5-7 лет дольше. Кроме того, при этом приятном процессе организм вырабатывает антитела и сильнее противостоит различным инфекциям. У влюбленных улучшается кровообращение, клетки получают больше питательных веществ и наступает особое состояние – состояние счастья. Почему поцелуи незаменимы в антистрессовой терапии? Комментарии психолога семейных отношений здесь.

# Приколы # Фотофакт # Хобби # Майк Файн

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